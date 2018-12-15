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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.12.2018 - 18:17, Son Güncelleme:

Bir Litre Gözyaşı 11. bölüm fragmanında Cihan'ı kahreden bekleyiş

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Bir Litre Gözyaşı 11. bölüm fragmanında Cihan'ı kahreden bekleyiş

Bir Litre Gözyaşı dizisi yayınlanan 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cihan kazayı hafif sıyrıklarla atlatır fakat Mahir bir türlü kendine gelememektedir. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Bir Litre Gözyaşı dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde geçirdikleri trafik kazası sonrası Mahir'in durumu ağırdır. Cihan ise şoka girmiş bir haldedir. Peki Mahir bu kazadan kurtulabilecek midir? İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cihan kazayı hafif sıyrıklarla atlatır fakat Mahir bir türlü kendine gelememektedir. Uzun süren bu bekleyiş Cihan’ı Mahir’e iyice yaklaştırırken, bir oğlunu daha kaybetmeyi göze alamayan Ayla, Mahir’in bu durumda olmasından ötürü Cihan ve ailesini suçlar. Muzo kendisini dolandıranları iyice köşeye sıkıştırmıştır fakat Elif’in başının belada olması bütün planlarını altüst edecektir. Muzo ve Figen, Elif’i kurtarmaya çalışırken çıkmaza düşerler ancak hiç beklemedikleri birinden gelen yardımla Elif için yeni bir şans doğar.

Bu sırada disiplin kuruluna sevk edilen Cihan’ın okul hayatı tehlikeye girer fakat bu süreçte kader karşısına hayata farklı bir gözle bakabileceği birisini çıkarır. Kazanın ardından birbirlerine karşı yumuşayan Cihan, Ali, Mahir ve Hande’nin arasındaki dengeler ise Cihan’ın şok kararıyla derinden sarsılacaktır.

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