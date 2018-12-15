Bir Litre Gözyaşı 11. bölüm fragmanında Cihan'ı kahreden bekleyiş
Bir Litre Gözyaşı dizisi yayınlanan 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cihan kazayı hafif sıyrıklarla atlatır fakat Mahir bir türlü kendine gelememektedir. İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Litre Gözyaşı dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde geçirdikleri trafik kazası sonrası Mahir'in durumu ağırdır. Cihan ise şoka girmiş bir haldedir. Peki Mahir bu kazadan kurtulabilecek midir? İşte, Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Cihan kazayı hafif sıyrıklarla atlatır fakat Mahir bir türlü kendine gelememektedir. Uzun süren bu bekleyiş Cihan’ı Mahir’e iyice yaklaştırırken, bir oğlunu daha kaybetmeyi göze alamayan Ayla, Mahir’in bu durumda olmasından ötürü Cihan ve ailesini suçlar. Muzo kendisini dolandıranları iyice köşeye sıkıştırmıştır fakat Elif’in başının belada olması bütün planlarını altüst edecektir. Muzo ve Figen, Elif’i kurtarmaya çalışırken çıkmaza düşerler ancak hiç beklemedikleri birinden gelen yardımla Elif için yeni bir şans doğar.
Bu sırada disiplin kuruluna sevk edilen Cihan’ın okul hayatı tehlikeye girer fakat bu süreçte kader karşısına hayata farklı bir gözle bakabileceği birisini çıkarır. Kazanın ardından birbirlerine karşı yumuşayan Cihan, Ali, Mahir ve Hande’nin arasındaki dengeler ise Cihan’ın şok kararıyla derinden sarsılacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle