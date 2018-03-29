Bir intikam öyküsü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
29.03.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

Bir intikam öyküsü

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Bir intikam öyküsü

Kaan Yıldırım, Kanal D’nin yeni dizisi “İnsanlık Suçu” ile ekrana dönüyor. Yarın başlayacak dizide başrolü Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’la paylaşan Yıldırım, “Neredeyse ilk işim gibi heyecanlıyım. Umarım beklentileri karşılayan bir iş ortaya çıkarmışızdır” diyor.

İnsanlık Suçu” ile yeniden ekrandasınız, neler hissediyorsunuz?

- Neredeyse ilk işim gibi heyecanlıyım. Çok emek verdiğimiz bir iş oldu. Büyük bir merak içinde bekliyorum ben de. Sonucu ne olur bilmiyorum ama benim için bu işin şimdiden özel bir yeri var diyebilirim. Çok mutlu çalıştığım bir setteyim. Çok sevdiğim ve güvendiğim bir yönetmenle çalışıyorum. Umarım seyirci de hikayemizi sever ve sahiplenir.

Bu kez Cemal olarak izleyeceğiz sizi... Karakteri sizden dinleyelim...

- Cemal, Adanalı fakir bir ailenin büyük çocuğu. Babası uzun zamandır hasta ve kendisi garsonluk yaparak ailesine bakıyor. Babasını kaybederken, çok zengin fabrikatör bir amcası olduğunu ve o şirkette babasının da hakkı olduğunu öğreniyor. Bu kadar varlıklı olan amcanın öz kardeşinin, yani babasının sefalet içinde ölmesine göz yumduğunu öğrenince kinleniyor. İstanbul’daki amcasının yanına gitmesiyle de olaylar başlıyor. Aslında biraz intikam hikayesi... Öte yandan, intikam yolculuğunda başına gelecek olaylarla kendi zaaflarıyla da yüzleşeceğinden habersiz. Yaşadığı travmalar yüzünden yer yer kendiyle çelişen bir karakter Cemal...

PARA İÇİN ZAMANDAN VAZGEÇİYORUZ

Cemal bugüne kadar canlandırdıklarınızdan daha farklı bir karakter. Bu farklılığı siz mi tercih ettiniz?

- Gönül ister ki her seferinde bambaşka hikayeler, karakterler oynayalım. Ancak televizyonda her zaman tam olarak istediğiniz karakterleri oynama şansınız olmuyor. İster istemez de bazı noktalarda benzerlik gösterebiliyorsunuz. Cemal ile birçok ilki yaşıyorum.

“Aynanın karşısına geçin ve kendinize sorun: Para için, zenginlik için, güç için siz neleri göze alırsınız?” Fragmandaki bu cümle aslında çok şey anlatıyor ama genel hikaye için siz neler söyleyebilirsiniz?

- Hikayenin ana cümlesi benim için bu değil. Çünkü olay bundan ibaret değil. Çok daha fazlası var. Bu sorulardan yalnızca biri. Soru ilk okunduğu zaman sert geliyor ama bence herkes para için zaten en değerli şey olan zamanından feragat ediyor.

İNSAN MESLEĞİNİ MANTIĞI DEĞİL KALBİYLE SEÇMELİ

Adana çekimleri nasıl geçti? Şehri sevdiniz mi?

- Adana’da çekim yapmak çok güzeldi. Havası -özellikle de kış aylarında- çok güzel. İstanbul’daki kaostan uzak çalışmak çok büyük konfor. Zaman buldukça şehirde gezdim, çok lezzetli yemekler yedim. Çok sıcak karşılandık. Şehrin dokusu çok güzel, bunu seyirci de daha ilk bolümde fazlasıyla hissedecek.

Bambaşka bir dalda eğitim almanıza rağmen ne oldu da “Oyunculukmuş aslında yapmak istediğim şey” dediniz?

- Yapmak istediğim en başından beri zaten oyunculuktu. Sadece daha geç adım attım. İnsanın mantığıyla değil kalbiyle seçmesi lazım yapacağı mesleği. Bunu başka mesleğe başladığımda anladım ve hemen bırakıp oyunculuk eğitimi aldım.

EL BEBEK GÜL BEBEK BÜYÜMENİN KİMSEYE BİR FAYDASI YOK

Üniversiteyi İngiltere’de okumuşsunuz, neler kattı size?

- Üniversite çağındaki genç insanların, o yaşlarda konfor alanlarının dışında çıkıp başka bir ülkede ve kültürde yaşaması, eğitim görmesi bana göre kişiliklerinin erken oturmasını sağlıyor. Bizim kültürümüzde aileler çocuklarının üstüne çok titriyor.

Böyle olunca kendi işini kendi yapmayı bilmeyen, en ufak bir zorlukta tekleyen bireyler ortaya çıkıyor. El bebek gül bebek büyümenin, bu zorlu hayatta kimseye bir faydası yok bence.

Oyunculukta hızla yükselen bir grafik çizdiniz, kariyerinizde şans sizden yanaydı diyebilir miyiz?

- Açıkçası hızlı yükseldiğim zamanlar da oldu, o grafiğin düştüğü zamanlar da... Bazen iş yaparsınız çok ilgi görür, bazen görmez. Ben ikisini de yaşadım. En büyük şans, yaptığınız işlerde mutlu çalışabilmek bence. Ben de kendim için bunu diliyorum.


BU İŞİN BENİ MUTLU EDECEĞİ

KONUSUNDA YANILMAMIŞIM

Oyunculuk tahmin ettiğiniz gibi bir şey miymiş? Yani ilk işe başladığınızdan bu yana kafanızda neler değişti?

- Bu mesleği yapmanın beni mutlu edeceğini düşünüyordum, yanılmadım. Ancak dışarıdan bakınca, olduğundan çok daha kolay gözüken bir meslek. Fiziksel olarak çok yorucu bir kere... Psikolojik olarak da kolay değil. Her proje yeni bir sınav gibi. Kendinizi ve projeleri sürekli beğeniye sunuyorsunuz.

Ve oradan gelecek netice aslında hayatınıza yön veriyor.

Oyunculuğunun hangi evresinde olduğunuzu düşünüyorsunuz?

- Ben tabii ki ilk başladığım günden ilerdeyim ama daha yolun başındayım.

 STRESE KARŞI SPOR VE SEYAHAT

Stresten arınmak adına kimisi nefes terapilerine gidiyor kimisi meditasyon yapıyor. Sizin bir kaçış planınız var mı?

- Günlük yorgunluk ve stresi atmak için spor yapıyorum. Onun dışında seyahat etmek, yeni yerler görmek bana her zaman iyi gelir. Olaylara bakış açını değiştirdiğin zaman stres azalıyor.

Bir gün oyunculuğu tamamen bırakıp sadece ne yapmak isterdiniz?

- Çok erken bu soru için... Cevabı bilmiyorum. Şu anda yapmak istediğim işi yapıyorum.

 

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