Bir intikam öyküsü

◊ “İnsanlık Suçu” ile yeniden ekrandasınız, neler hissediyorsunuz?

- Neredeyse ilk işim gibi heyecanlıyım. Çok emek verdiğimiz bir iş oldu. Büyük bir merak içinde bekliyorum ben de. Sonucu ne olur bilmiyorum ama benim için bu işin şimdiden özel bir yeri var diyebilirim. Çok mutlu çalıştığım bir setteyim. Çok sevdiğim ve güvendiğim bir yönetmenle çalışıyorum. Umarım seyirci de hikayemizi sever ve sahiplenir.

◊ Bu kez Cemal olarak izleyeceğiz sizi... Karakteri sizden dinleyelim...

- Cemal, Adanalı fakir bir ailenin büyük çocuğu. Babası uzun zamandır hasta ve kendisi garsonluk yaparak ailesine bakıyor. Babasını kaybederken, çok zengin fabrikatör bir amcası olduğunu ve o şirkette babasının da hakkı olduğunu öğreniyor. Bu kadar varlıklı olan amcanın öz kardeşinin, yani babasının sefalet içinde ölmesine göz yumduğunu öğrenince kinleniyor. İstanbul’daki amcasının yanına gitmesiyle de olaylar başlıyor. Aslında biraz intikam hikayesi... Öte yandan, intikam yolculuğunda başına gelecek olaylarla kendi zaaflarıyla da yüzleşeceğinden habersiz. Yaşadığı travmalar yüzünden yer yer kendiyle çelişen bir karakter Cemal...

PARA İÇİN ZAMANDAN VAZGEÇİYORUZ

◊ Cemal bugüne kadar canlandırdıklarınızdan daha farklı bir karakter. Bu farklılığı siz mi tercih ettiniz?

- Gönül ister ki her seferinde bambaşka hikayeler, karakterler oynayalım. Ancak televizyonda her zaman tam olarak istediğiniz karakterleri oynama şansınız olmuyor. İster istemez de bazı noktalarda benzerlik gösterebiliyorsunuz. Cemal ile birçok ilki yaşıyorum.

◊ “Aynanın karşısına geçin ve kendinize sorun: Para için, zenginlik için, güç için siz neleri göze alırsınız?” Fragmandaki bu cümle aslında çok şey anlatıyor ama genel hikaye için siz neler söyleyebilirsiniz?

- Hikayenin ana cümlesi benim için bu değil. Çünkü olay bundan ibaret değil. Çok daha fazlası var. Bu sorulardan yalnızca biri. Soru ilk okunduğu zaman sert geliyor ama bence herkes para için zaten en değerli şey olan zamanından feragat ediyor.

İNSAN MESLEĞİNİ MANTIĞI DEĞİL KALBİYLE SEÇMELİ

◊ Adana çekimleri nasıl geçti? Şehri sevdiniz mi?

- Adana’da çekim yapmak çok güzeldi. Havası -özellikle de kış aylarında- çok güzel. İstanbul’daki kaostan uzak çalışmak çok büyük konfor. Zaman buldukça şehirde gezdim, çok lezzetli yemekler yedim. Çok sıcak karşılandık. Şehrin dokusu çok güzel, bunu seyirci de daha ilk bolümde fazlasıyla hissedecek.

◊ Bambaşka bir dalda eğitim almanıza rağmen ne oldu da “Oyunculukmuş aslında yapmak istediğim şey” dediniz?

- Yapmak istediğim en başından beri zaten oyunculuktu. Sadece daha geç adım attım. İnsanın mantığıyla değil kalbiyle seçmesi lazım yapacağı mesleği. Bunu başka mesleğe başladığımda anladım ve hemen bırakıp oyunculuk eğitimi aldım.

EL BEBEK GÜL BEBEK BÜYÜMENİN KİMSEYE BİR FAYDASI YOK

◊ Üniversiteyi İngiltere’de okumuşsunuz, neler kattı size?

- Üniversite çağındaki genç insanların, o yaşlarda konfor alanlarının dışında çıkıp başka bir ülkede ve kültürde yaşaması, eğitim görmesi bana göre kişiliklerinin erken oturmasını sağlıyor. Bizim kültürümüzde aileler çocuklarının üstüne çok titriyor.

Böyle olunca kendi işini kendi yapmayı bilmeyen, en ufak bir zorlukta tekleyen bireyler ortaya çıkıyor. El bebek gül bebek büyümenin, bu zorlu hayatta kimseye bir faydası yok bence.

◊ Oyunculukta hızla yükselen bir grafik çizdiniz, kariyerinizde şans sizden yanaydı diyebilir miyiz?

- Açıkçası hızlı yükseldiğim zamanlar da oldu, o grafiğin düştüğü zamanlar da... Bazen iş yaparsınız çok ilgi görür, bazen görmez. Ben ikisini de yaşadım. En büyük şans, yaptığınız işlerde mutlu çalışabilmek bence. Ben de kendim için bunu diliyorum.



BU İŞİN BENİ MUTLU EDECEĞİ

KONUSUNDA YANILMAMIŞIM

◊ Oyunculuk tahmin ettiğiniz gibi bir şey miymiş? Yani ilk işe başladığınızdan bu yana kafanızda neler değişti?

- Bu mesleği yapmanın beni mutlu edeceğini düşünüyordum, yanılmadım. Ancak dışarıdan bakınca, olduğundan çok daha kolay gözüken bir meslek. Fiziksel olarak çok yorucu bir kere... Psikolojik olarak da kolay değil. Her proje yeni bir sınav gibi. Kendinizi ve projeleri sürekli beğeniye sunuyorsunuz.

Ve oradan gelecek netice aslında hayatınıza yön veriyor.

◊ Oyunculuğunun hangi evresinde olduğunuzu düşünüyorsunuz?

- Ben tabii ki ilk başladığım günden ilerdeyim ama daha yolun başındayım.

STRESE KARŞI SPOR VE SEYAHAT

◊ Stresten arınmak adına kimisi nefes terapilerine gidiyor kimisi meditasyon yapıyor. Sizin bir kaçış planınız var mı?

- Günlük yorgunluk ve stresi atmak için spor yapıyorum. Onun dışında seyahat etmek, yeni yerler görmek bana her zaman iyi gelir. Olaylara bakış açını değiştirdiğin zaman stres azalıyor.

◊ Bir gün oyunculuğu tamamen bırakıp sadece ne yapmak isterdiniz?

- Çok erken bu soru için... Cevabı bilmiyorum. Şu anda yapmak istediğim işi yapıyorum.