Bir Deli Rüzgar 4. bölüm fragmanında zorluklar artıyor
Bir Deli Rüzgar dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tunahan’ın Melike’yi korumak için Uğur’a kafa tutması, hayatlarına daha da fazla zorluk olarak yansır. İşte, Bir Deli Rüzgar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Bir Deli Rüzgar dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Reşat, Sevim Soylu hamileliğini ifşa ettiği için Melike’yi cezalandıracakken, kimsenin beklemediği bir şey yapar. İşte, Bir Deli Rüzgar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Tunahan’ın Melike’yi korumak için Uğur’a kafa tutması, hayatlarına daha da fazla zorluk olarak yansır. Ancak zorlukların içinden sürpriz bir yardımcı ile çıkarlar. Gerçeğin ortaya çıkmasının ağırlığı ile sarsılan Gökçe’nin attığı hızlı adım, onu bambaşka belaların içine sokar. Gökçe’nin içine girdiği durum Tunahan ve Uğur’u tekrar karşı karşıya getirir.
Reşat, Sevim Soylu hamileliğini ifşa ettiği için Melike’yi cezalandıracakken, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Sevim Soylu’nun ise bir planı vardır. Ancak kurduğu plan, sahneye sarhoş çıkması ile onu spotların altından alarak bambaşka bir yere taşıyacaktır. Sevim Soylu’dan boşalan mikrofonu eline alan Melike, sahne bitiminde alkışlar ve ışıklar altında gülümserken önemli bir yüzleşmeye hazırlandığının farkında değildir.
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