Bir Deli Rüzgar 4. bölüm fragmanında zorluklar artıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBir Deli Rüzgar 4. bölüm fragmanında zorluklar artıyor
GeriTelevizyon Bir Deli Rüzgar 4. bölüm fragmanında zorluklar artıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
05.10.2018 - 18:26, Son Güncelleme:

Bir Deli Rüzgar 4. bölüm fragmanında zorluklar artıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir Deli Rüzgar 4. bölüm fragmanında zorluklar artıyor

Bir Deli Rüzgar dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tunahan’ın Melike’yi korumak için Uğur’a kafa tutması, hayatlarına daha da fazla zorluk olarak yansır. İşte, Bir Deli Rüzgar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Bir Deli Rüzgar dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Reşat, Sevim Soylu hamileliğini ifşa ettiği için Melike’yi cezalandıracakken, kimsenin beklemediği bir şey yapar. İşte, Bir Deli Rüzgar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tunahan’ın Melike’yi korumak için Uğur’a kafa tutması, hayatlarına daha da fazla zorluk olarak yansır. Ancak zorlukların içinden sürpriz bir yardımcı ile çıkarlar. Gerçeğin ortaya çıkmasının ağırlığı ile sarsılan Gökçe’nin attığı hızlı adım, onu bambaşka belaların içine sokar. Gökçe’nin içine girdiği durum Tunahan ve Uğur’u tekrar karşı karşıya getirir.

Reşat, Sevim Soylu hamileliğini ifşa ettiği için Melike’yi cezalandıracakken, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Sevim Soylu’nun ise bir planı vardır. Ancak kurduğu plan, sahneye sarhoş çıkması ile onu spotların altından alarak bambaşka bir yere taşıyacaktır. Sevim Soylu’dan boşalan mikrofonu eline alan Melike, sahne bitiminde alkışlar ve ışıklar altında gülümserken önemli bir yüzleşmeye hazırlandığının farkında değildir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yıldırım Öcek'e acı veda

Seçkin Özdemir geri adım attı!

'Böyle bir suçlama ile burada olmaktan utanç duyuyorum'

Birliğinden ilk fotoğraf geldi! Ünlü oyuncu çavuş oldu