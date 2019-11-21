Beyti sarma nasıl yapılır? İşte adım adım beyti sarma tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBeyti sarma nasıl yapılır? İşte adım adım beyti sarma tarifi
GeriTelevizyon Beyti sarma nasıl yapılır? İşte adım adım beyti sarma tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
21.11.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Beyti sarma nasıl yapılır? İşte adım adım beyti sarma tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beyti sarma nasıl yapılır? İşte adım adım beyti sarma tarifi

Gelinim Mutfakta’da günün yemeği beyti sarma. oldu. Yarışmanın 21 Kasım tarihli bölümünü takip eden izleyiciler beyti sarma için gerekli malzemeleri ve tarifi internet üzerinden araştırıyor. Sizler de beyti sarmayı evinizde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. İşte, adım adım beyti sarma tarifi

Beyti sarma, kıyma veya kuzudan oluşan, bir şiş üzerinde ızgaralanmış, lavaboya sarılmış, domates sosu ve yoğurtla servis edilen bir Türk yemeğidir. İşte, beyti sarma için gerekli malzemeler ve adım adım beyti sarma tarif...

BEYTİ SARMA

Domates sosu için:

2 adet büyük boy rendelenmiş domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı zeytinyağı

Köftesi için:

400 gram dana kıyma
1 adet yumurta
5 yemek kaşığı galeta unu
Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz

Kek kalıbında sebzeli börek | LezizzKek kalıbında yufka ile yapılan bu börek oldukça pratik! Peynir ve sebzelerle harmanlanan, su böreğini andıran bu pratik lezzet Gülçin Çavdarcı’nın tarifiyle sizlerle…
daha fazla video için

Sarmak için:

4 adet yufka

Servis için:

1 kase yoğurt

Yufkaların arası için:

6 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

BEYTİ SARMA NASIL YAPILIR?

Tüm köfte malzemelerini bir kabın içerisine alın.

Malzemeler birbirleriyle bütünleşene kadar güzelce yoğurun.

Yoğurduktan sonra üzerini streç filmle sararak buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

Dinlenen harçtan orta boylarda bir kebaba yetecek kadar et alın.

Hafif kalın olacak şekilde kebap gibi uzunlanmasına bir şekil verin.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine dizin ve 190 derecede ısıtılmış fırında kontrollü bir biçimde 10 dakika kadar pişirin.

Köftelerin üzeri kızarıp içleri piştiğinde fırından alın ve oda sıcaklığında bir süre ılımaya bırakın.

İki adet yufkayı bir tezgaha serin aralarına ve üzerlerine tereyağı sürün.

Köfteleri tek sıra şekilde dizin.

Güzelce sarın.

Geriye kalan köfteleri de diğer yufkalarla sarın.

Tüm yufka ve köfteler bitene kadar bu işlemi yapın.

Sardığınız köfteleri orta kalınlıkta olacak şekilde dilimleyin.

Tekrar pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aktarın ve üzeri kızarana kadar 5-10 dakika arası pişirin.

Domates sosun malzemelerini bir tencereye alın ve koyulaşana kadar pişirin.

Koyulaştığında ocaktan alın, bir süre soğuttuktan sonra beyti sarmaların üzerine gezdirin.

Tabağın ortasına yoğurt koyarak sarmaları servis edin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle