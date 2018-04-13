Beyaz Show bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Beyaz Show bu hafta neden yok sorusu sevilen programın takipçileri tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Kanal D ekranlarının hem eğlenceli hem de neşeli talk show programı Beyaz Show bu akşam kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Peki, Beyaz Show bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanal D ekranlarında her hafta izleyiciyi kahkahaya boğan Beyaz Show bu akşam kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı. Beyaz Show programının takipçileri 'Beyaz Show bu hafta neden yok?', 'Yeni bölüm ne zaman?' gibi soruları sorgulamaya başladılar. Peki, Beyaz Show bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Beyaz Show bu hafta Miraç Kandili nedeniyle Kanal D ekranlarında yer almayacak. Beyaz Show yeni bölümüyle 20 Nisan Cuma akşamı ekranlarda olacak.
GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?
Demet Akalın, giriş bölümünde Ömer Topçu ile beraber seslendirdiği son hiti ‘Oh Olsun’ ile programa bomba gibi bir başlangıç yapmış oldu.
Youtube'a yüklediği illüzyon videoları ile dünya çapında popüler hale gelen ünlü Youtuber Zach King, çektiği videolar, sempatikliği ve de anlattıkları ile gece boyu ilgi odağı oldu.
Zach King benzeri hazırladığı videolarla sosyal medyada ‘Türk Zach King’ olarak anılan Sam Çakmak, Beyaz Show için özel olarak hazırladığı dijital illüzyon videolarıyla herkesin takdirini kazandı. Sam’in yaptığı videoları hayranlıkla izleyen Beyaz, Sam’e önümüzdeki sene kendisiyle birlikte Beyaz Show’da çalışmayı teklif etti.
Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın’ın sosyal medyaya yüklediği ve İlker Ayrık’ın programında yenen biberlerin acı olduğuna inanmaması üzerine ünlü sunucu yanında bir çanta acı biberle geldi. Biberleri deneyen Beyaz ve konukları acıdan şekilden şekile girdi.
‘Konuklara Sorular’ bölümünde İlker Ayrık’ın eşiyle nasıl tanıştığının sorulması üzerine usta sunucu 14 yıl beklediği eşiyle olan tanışma hikayesini anlattı.
Beyaz Show’a ayrıldıkları sevgilileri ile barışmak için kanald.com.tr üzerinden ‘Neden Beyaz Show Sahnesinde Olmalısınız?’ formunu doldurarak gelen Güven Özgül ve Akif Bozkurt sahneye çıkınca duygusal anlar yaşandı. Eski sevgilisinin kendisine dönmesini istediğini söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Akif Bozkurt herkesi duygulandırdı. Neyse ki Beyaz araya girdi ve havayı biraz olsun yumuşattı.
Ekranların en güzel spor spikerlerinden Seyhan Şaşko için Beyaz Show ekibi tarafından ünlü ismin çok kullandığı ‘kısacık bir ara’ sözü kullanılarak yapılan VTR herkesi güldürdü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle