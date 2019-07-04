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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Betül Demir kimdir, kaç yaşında?

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Betül Demir kimdir, kaç yaşında?

Betül Demir, şarkılarının yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da adından söz ettiriyor. Lise yıllarından itibaren müzik öğretmeninin tavsiyesi ile şan ve solfej dersleri almaya başlayan Betül Demir, son yıllarda oyunculuk eğitimi görüyor. Peki, Betül Demir kimdir, kaç yaşında?

Betül Demir, 25 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Opera Şan bölümünde okudu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Aynı zamanda albümlerinin prodüktörlüğünün yapan söz yazarı ve besteci Sude Bilge Demir’in ablasıdır. Betül Demir, lise yıllarından itibaren müzik öğretmeninin tavsiyesi ile şan ve solfej dersleri almaya başladı. Yine aynı sene şan ve solfej derslerini vokal ve jingle'lar izledi. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim gördü.

İlk albümü Ayrılığın El Kitabı, 26 Mayıs 2006’da piyasaya çıktı. Bu albümde yer alan Yaz Geliyor, Yapamadım, Günahımı Alma ve Taş Duvarlar şarkılarına video klip çekildi. Albümde prodüktörlük, söz yazarlığı ve besteci kimliğiyle Betül Demir’in kardeşi Sude Bilgi Demir yer aldı. Aynı zamanda Aysel Gürel, Güven Baran söz ve besteleri ile albüme katkıda bulundu. Betül Demir, 2 Ağustos 2007’de “Betül Demiremix” adlı remiks albümünü çıkarttı. Bu albümünde “Ayrılığın El Kitabı” albümündeki bazı şarkıların remiksleri ile 3 yeni şarkı yer aldı. Albümün tek video klibi ise öne çıkan “Başka Bir Şey” şarkısına çekildi. Başarılı sanatçı “Sahil Sahil” ile Latin pop rüzgarı estirip, “Bahane Bulma” ile elektronik müziğin derinliklerine daldı.

Betül Demir, 2008 yılında 3 Hürel’in "Sonsuza Kadar" albümünde “Gönül Sabreyle” isimli rock şarkısını yorumlarken aynı yıl 2 Temmuz tarihinde Seyhan Müzik’ten "Süper" isimli albümünü çıkardı ve ilk video klip albümün çıkış parçası Mustafa Uslu tarafından “Süper” şarkısına çekildi. Aranjörlüğünü Mustafa Ceceli'nin yaptığı albümde sanatçı, Sezen Aksu, Güven Baran, Sinan Akçıl, Fettah Can gibi isimlerin şarkılarını yorumladı.

 

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