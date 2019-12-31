Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında ve nereli?

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle sinemaya adım atan Tüzünataç, ilk olarak haber sunarak tv kariyerine adım atmıştı. İşte, Berrak Tüzünataç hakkında tüm ayrıntılar...

2 Kasım 1984 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım atan Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat 'ta rol aldı.

Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırmakta olan oyuncu dizinin 73. bölümünde, canlandırmış olduğu Vahide karakterinin öldürülmesiyle diziye veda etmiştir. Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Şu an Filinta dizisinde 'Farah' karakterini canlandırmaktadır.