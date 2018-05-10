Bergüzar Korel'in alkışlanan konuşması
Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri, önceki akşam CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da sahiplerini buldu.
Gecede “Vatanım Sensin” dizisindeki “Azize” rolüyle “En iyi drama kadın oyuncu” ödülünü alan Bergüzar Korel ödül konuşmasıyla büyük alkış aldı. Korel, “Bu ödüle beni layık gören herkese teşekkür ediyorum. Vatanım Sensin’de bir milletin fedakarlığını anlattık. Azize, benim için aydınlık bir Cumhuriyet kadını ve ben de bu ödülünü Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık kadınları için alıyorum” dedi.
Yılın en iyi drama erkek oyuncusu ödülünü alan Halit Ergenç, “Canla başla bu ülkenin huzuru için çalışan herkes için alıyorum” dedi.
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