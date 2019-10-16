Beren'den festival söyleşisi
BU yıl 7’ncisi düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, 18 Ekim’de başlıyor.
Festival kapsamında Beren Saat de sinemaseverlerle bir araya gelecek. Ünlü oyuncu, yayınlandığı dönemde büyük ilgiyle izlenen fenomen dizisi “Aşk-ı Memnu”nun senaristleri Hilal Saral ve Ece Yörenç’le birlikte “Sinema ve TV’de Kadın” adlı söyleşiye katılacak. 21 Ekim’de 15.00-16.30 saatleri arasında Feriye Sineması’nda düzenlenecek söyleşinin moderatörlüğünü Gülay Afşar üstlenecek.
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