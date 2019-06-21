Benimle Söyle'nin jüri üyelerinden Ayta Sözeri kimdir?
Benimle Söyle'nin jüri üyelerinden olan Ayta Sözeri, açıklamaları ve değerlendirmeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kayıp Şehir, Ulan İstanbul, ve Paramparça gibi iddialı dizilerin kadrosunda yer alan Ayta Sözeri, bir sinema projesi olan Aile Arasında filminde Demet Evgar’la karşılıklı oynadı. Ayta Sözeri hakkında merak edilenleri derledik.
Almanya doğumlu olan Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde dünyaya geldi. Altı yaşındayken ailesi ile beraber Almanya'dan İzmir'e taşındı. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Müziğin yanı sıra tiyatro eğitimi de alan Ayta Sözeri’nin hayatı bir restoranda tanıştığı yönetmenle farklı bir yöne kaydı. Hayat Bağları, Arka Sokaklar, Dudaktan Kalbe, Paramparça ve Meryem dizilerinde rol aldı, oyunculuk perfomansıyla dikkatleri üzerine çekti. Aynı zaman da şarkı da söyleyen Ayta Sözeri, sahnede şarkı söylediği anların, en mutlu anları olduğunu söylüyor.
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