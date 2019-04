Benimle Söyle şarkı yarışması ne zaman başlayacak?

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, dünyanın en yeni ve popüler şarkı yarışmalarından “All Together Now”, Türkiye’de “Benimle Söyle” adıyla Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yarışmanın her bölümünde 10 yarışmacı, juri üyelerini ayağa kaldırmaya ve kendilerine eşlit etmeye çalışacak. İşte Kanal D'nin büyük beğeni toplayacak yeni yarışması Benimle Söyle'nin başlangıç tarihi ile ilgili detaylar...

BENİMLE SÖYLE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın yaptığı şarkı yarışması, 100 kişilik jürisiyle fark yaratacak. Yarışmanın başlayacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Benimle Söyle yarışmasının kısa sürede Kanal D ekranlarında başlaması bekleniyor.

HER BÖLÜMDE 10 YARIŞMACI YARIŞACAK

Her bölümde 10 yarışmacı, jüriyi ayağa kaldırmaya ve kendisine eşlik ettirmeye çalışacak. Gecenin en çok jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finalist olacak. İkinci ve üçüncü başarılı yarışmacı ise, yeni bir performansla kendi aralarında mücadele edecek. Kazanan, birinciyle birlikte finalist olacak.

Dansçılardan ramazan davulcusuna, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik jüri, müzik öğrencileri, öğretim üyeleri, müzisyenler ve şov dünyasının tüm kesimlerinden oluşacak.

BENİMLE SÖYLE'NİN JURİ ÜYELERİ KİMLER?

100 kişilik jüriden öne çıkan isimler ise şöyle; Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Ayta Sözeri, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akat, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, müzik prodüktörü Emrah Günkaya, stilist Çiğdem Doğu, trombon sanatçısı Su Doğan, sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, türkücü Hüseyin Kağıt, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Nuri Harun Ateş, Gülçin Ergül, Çağatay Akman, Can Oflaz, Genco Ecer, Ödül Turan, Seçil Gür, Ekin Su, Eylül Çekirge...