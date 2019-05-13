İlk bölümde neler yaşandı?
Yapımcılığını Medyapım’ın, sunuculuğunu Enis Arıkan’ın, 100 kişilik dev jürisinin kaptanlığını ise Birce Akalay’ın yaptığı “Benimle Söyle” önceki akşam ilk bölümü ile ekrana geldi.
Yarışma içeriği ile olduğu kadar yarışmacı performansları ile de büyük beğeni kazandı. Birinci bölümün kazananı sesi ile herkesi büyüleyen Eftelya Fettahoğlu olurken Zümrüt Şahin ise ikinciliğe hak kazandı.
Benimle Söyle yeni bölümleri ile her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de..
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