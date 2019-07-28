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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.07.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Benimle Söyle finalisti Eftalya Fettahoğlu kimdir ve nereli?

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Benimle Söyle finalisti Eftalya Fettahoğlu kimdir ve nereli?

Benimle Söyle yarışmasında finale kalan isimler arasında yer alan Eftalya Fettahoğlu, izleyicilerin merakla araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, gösterdiği performans dolayısıyla jüri üyeleri tarafından final etabına layık görülen Eftalya Fettahoğlu kimdir ve mesleği nedir? İşte, Eftalya Fettahoğlu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Eftalya Fettahoğlu, Benimle Söyle yarışmasında gösterdiği performansın ardından dikkatleri üzerine çekti. 28 Haziran Pazar günü saat 20.00'da gerçekleşecek olan final etabında son kez jüri önünde performans gösterecek olan Eftalya Fettahoğlu, internet üzerinden araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Eftalya Fettahoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

EFTALYA FETTAHOĞLU KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan ancak aslen Trabzonlu olan Eftalya Fettahoğlu, 2012 yılında Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında okuldan mezun olmasının ardından müzikle ilgilenmeye başlayan Eftalya Fettahoğlu, bu alanda kendisini geliştirme amacıyla eğitim alma kararı vermiştir. Tiyatro ile ilgilenen ve bazı mecralarda yazarlık da yapan Eftalya Fettahoğlu, kendisini Türkolog olarak tanımlamaktadır.

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