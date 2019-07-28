Benimle Söyle finalisti Eftalya Fettahoğlu kimdir ve nereli?
Benimle Söyle yarışmasında finale kalan isimler arasında yer alan Eftalya Fettahoğlu, izleyicilerin merakla araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, gösterdiği performans dolayısıyla jüri üyeleri tarafından final etabına layık görülen Eftalya Fettahoğlu kimdir ve mesleği nedir? İşte, Eftalya Fettahoğlu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Eftalya Fettahoğlu, Benimle Söyle yarışmasında gösterdiği performansın ardından dikkatleri üzerine çekti. 28 Haziran Pazar günü saat 20.00'da gerçekleşecek olan final etabında son kez jüri önünde performans gösterecek olan Eftalya Fettahoğlu, internet üzerinden araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Eftalya Fettahoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
EFTALYA FETTAHOĞLU KİMDİR?
İstanbul'da yaşayan ancak aslen Trabzonlu olan Eftalya Fettahoğlu, 2012 yılında Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında okuldan mezun olmasının ardından müzikle ilgilenmeye başlayan Eftalya Fettahoğlu, bu alanda kendisini geliştirme amacıyla eğitim alma kararı vermiştir. Tiyatro ile ilgilenen ve bazı mecralarda yazarlık da yapan Eftalya Fettahoğlu, kendisini Türkolog olarak tanımlamaktadır.
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