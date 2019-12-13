Benim Tatlı Yalanım 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Suna ve Nejat evleniyor!

Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım, 14 Aralık Cumartesi akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünde yaşananların ardından bu haftaki bölümünü merakla bekleyen izleyenler sürpriz gelişmelerle karşılaşacak. İşte, Benim Tatlı Yalanım 26. bölüm fragmanları ve özeti.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Suna ve Nejat sonunda muradlarına erer ve sürpriz bir şekilde evlenirler. Kandırıldığını anlayan Aylin'in öfkesi büyük olur. Kayra'yı Nejat'ın evinden alır ve dava sonuçlanır, sonuçlanmaz Fransa'ya götürmek için hazırlıklara başlar. Bu sırada Nejat, Aylin'le ilgili ona velayet davasını kazandırabilecek olan sırrı öğrenmiştir. Nejat'ın yapması gereken tek şey iddiasını mahkemede ispatlayabilmesidir artık. Davaya sayılı günler kalmışken, Aylin, Nejat'ın planını öğrenir ve mahkemede sürpriz bir gelişme yaşanır. Bu sürecin sonunda Nejat, Suna ve Kayra mutlu bir aile olabilecek midir? Yoksa Kayra'dan ayrılmak zorunda mı kalacaklardır?