Benim Adım Melek'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 2. bölümde neler olacak?
Yayın hayatında geçen hafta TRT1 ekranlarında başlayan Benim Adım Melek, bu hafta 2. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, Melek yirmi senenin ardından neyle karşılaşacağını bilmeden baba ocağının kapısına gelecek. Peki, Benim Adım Melek'in yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, dizinin merakle beklenen 2. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair merak edilen bilgiler.
Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerini paylaştığı Benim Adım Melek, 2 Ekim Çarşamba akşamı 2. bölümüyle ekranlara gelecek. Yurtdışında yaşarken bir telefon haberiyle hayatı değişen bir kadının öyküsünün ele alındığı dizinin bu haftaki bölümünde yine heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Benim Adım Melek'in 2. bölüm kısa özeti...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Melek’in geçmişte verdiği karar, adeta yüzüne bir tokat gibi çarparken, çocukları için ayakta durmak zorundadır…
Yirmi senenin ardından neyle karşılaşacağını bilmeden baba ocağının kapısındadır… Seyitali, hasretliğini görünce yüreğine taş basıp yeminini tutabilecek mi? Kapısını sonsuza dek Melek’e kapatabilecek mi? Yoksa her şeyi göze alıp evladına sahip çıkacak mı? Ne olursa olsun Melek, gelişiyle bütün dengeleri bozmuştur. Artık Karadağlar ve Şirhanlar gömdük dedikleri cenazeleriyle yüzleşmek zorundadırlar. Peki ya Melek’in gidişiyle yarası kapanmayan Halil’i bu dönüş nasıl bir serüvene sürükleyecek?
Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.
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