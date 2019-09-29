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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.09.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Benim Adım Melek'in oyuncuları kimler? Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor?

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Benim Adım Melek'in oyuncuları kimler? Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor?

TRT 1’in yapımını Üs Yapım’ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği, senaryosu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş’ın oturduğu Benim Adım Melek, 25 Eylül Çarşamba günü ekran macerasına başladı. Peki, Benim Adım Melek dizisinin oyuncuları kimler? İşte, Benim Adım Melek dizisinin konusu ve kadrosuyla ilgili bilgiler

TRT 1’in yapımını Üs Yapım’ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği, senaryosu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş’ın oturduğu Benim Adım Melek, 25 Eylül Çarşamba günü ekran macerasına başladı. Peki, Benim Adım Melek dizisinin oyuncuları kimler? İşte, Benim Adım Melek dizisinin konusu ve kadrosuyla ilgili bilgiler

TRT 1’in; yapımını Üs Yapım- Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği, başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi,Şerif Sezer, Mehmet Çevik, Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk’ün paylaştığı “Benim Adım Melek” Çarşamba akşamı güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla yayın hayatına başladı. Çekimleri Belgrad, İstanbul ve Gaziantep’te gerçekleşen dizinin güçlü hikayesine eşlik eden göz alıcı mekanları da bölümde dikkatleri çekti.

ANA KARAKTERLE İLGİLİ BİLGİLER

Hikayesiyle olduğu kadar kadrosuyla da adından söz ettirecek Benim Adım Melek’in başrolünde başarılı sanatçı Kutsi de yer alıyor. Hem besteleriyle hem de oyunculuğuyla beğeni toplayan Kutsi dizide Antep’in en köklü iki ailesinden biri olan Şirhan’ların oğlu Halil Şirhan karakterine hayat verecek.

Mert, yürekli, adalet duygusu yüksek, yardımsever, ahlaklı, aklı başında, güvenilir delikanlı biri olan Halil (Kutsi), babasının en büyük yardımcısıdır. Yaşadıklarından sonra kendini aşka kapatan Halil’in hayatı da Melek’in baba evine dönmesiyle değişecektir.

Usta oyuncu Şerif Sezer, dizide Nehir Erdoğan’ın hayat verdiği Melek’in halası Nefise Siret’i canlandıracak. Hiç evlenmeyen ve ağabeyi Seyit Ali ile yeğenleri ile yaşayan Nefise Siret, Karadağlar konağının işleyişiyle ilgilenir. Melek’in aniden baba evine dönmesi hala ve yeğeni yıllar sonra yeniden karşı karşıya getirecek ve konağın dengelerini değiştirecek.

BENİM ADIM MELEK KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

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