Benim Adım Melek'in oyuncuları kimler? Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1’in yapımını Üs Yapım’ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği, senaryosu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş’ın oturduğu Benim Adım Melek, 25 Eylül Çarşamba günü ekran macerasına başladı. Peki, Benim Adım Melek dizisinin oyuncuları kimler? İşte, Benim Adım Melek dizisinin konusu ve kadrosuyla ilgili bilgiler
TRT 1’in yapımını Üs Yapım’ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği, senaryosu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş’ın oturduğu Benim Adım Melek, 25 Eylül Çarşamba günü ekran macerasına başladı. Peki, Benim Adım Melek dizisinin oyuncuları kimler? İşte, Benim Adım Melek dizisinin konusu ve kadrosuyla ilgili bilgiler
TRT 1’in; yapımını Üs Yapım- Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği, başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi,Şerif Sezer, Mehmet Çevik, Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk’ün paylaştığı “Benim Adım Melek” Çarşamba akşamı güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla yayın hayatına başladı. Çekimleri Belgrad, İstanbul ve Gaziantep’te gerçekleşen dizinin güçlü hikayesine eşlik eden göz alıcı mekanları da bölümde dikkatleri çekti.
ANA KARAKTERLE İLGİLİ BİLGİLER
Hikayesiyle olduğu kadar kadrosuyla da adından söz ettirecek Benim Adım Melek’in başrolünde başarılı sanatçı Kutsi de yer alıyor. Hem besteleriyle hem de oyunculuğuyla beğeni toplayan Kutsi dizide Antep’in en köklü iki ailesinden biri olan Şirhan’ların oğlu Halil Şirhan karakterine hayat verecek.
Mert, yürekli, adalet duygusu yüksek, yardımsever, ahlaklı, aklı başında, güvenilir delikanlı biri olan Halil (Kutsi), babasının en büyük yardımcısıdır. Yaşadıklarından sonra kendini aşka kapatan Halil’in hayatı da Melek’in baba evine dönmesiyle değişecektir.
Usta oyuncu Şerif Sezer, dizide Nehir Erdoğan’ın hayat verdiği Melek’in halası Nefise Siret’i canlandıracak. Hiç evlenmeyen ve ağabeyi Seyit Ali ile yeğenleri ile yaşayan Nefise Siret, Karadağlar konağının işleyişiyle ilgilenir. Melek’in aniden baba evine dönmesi hala ve yeğeni yıllar sonra yeniden karşı karşıya getirecek ve konağın dengelerini değiştirecek.
BENİM ADIM MELEK KONUSU
Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.
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