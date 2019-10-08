Benim Adım Melek'in 3. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde Alpay deliye dönüyor
Nehir Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı, TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek bu hafta 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Benim Adım Melek'in bu haftaki bölümünde, Kerem'i almaya gelen Alpay, karşılaştığı manzara karşısında deliye dönecek. Peki, Benim Adım Melek'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Benim Adım Melek'in yeni bölüm fragmanları.
Yapımını Üs Yapım’ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği, Benim Adım Melek 9 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Benim Adım Melek'in merakla beklenen yeni bölümünde yine heyecanlı anlar yaşanacak. Melek, babasının öfke dolu bakışlarıyla, Kerem’in yokluğu arasında sıkışıp kalır. İşte, dizinin 3. bölüm fragmanları ve kısa özeti.
BENİM ADIM MELEK'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Mithat, kanını akıtan Kerem’in cezasını kesmeye kararlıdır. Kerem’i almaya gelen Alpay, karşılaştığı manzara karşısında deliye döner. Melek, babasının öfke dolu bakışlarıyla, Kerem’in yokluğu arasında sıkışıp kalır. Bir zamanların sıcak, sevgi dolu yuvası, şimdilerin soğuk sığınağından başka bir şey değildir. Mithat yapacağını yapar ve herkesin yüreğine yeni korkular salar. Kerem kayıplara karışır… Melek oğlunu düştüğü beladan kurtarmak için mücadele ederken, Alpay, Melek’in yaşadığı onca acıya rağmen yenileri ekler. Kerem’i bulmak için Melek’e uzanan yardım eli kimindir? Alpay’ın yeni hamlesi ne olacaktır?
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