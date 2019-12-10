Benim Adım Melek 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerini paylaştığı Benim Adım Melek'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. 11 Aralık akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde izleyenleri şoke edecek anlar yansıyacak. İşte, Benim Adım Melek yeni bölüm kısa özeti.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Olan bitene dur diyemeyen Seyitali, öfkesine yenilip senelerin düzenini kökünden sarsmayı göze alır. Cumali ise Melek ve Halil’in yeniden bir araya gelmesine engel olmak için verdiği kararla herkesi şok eder.

Şirhanlar ve Karadağlar arasındaki gerginlik gün be gün artarken, Ömer ve Defne aşkın her şeyin üstesinden geleceğine inanmayı seçerler.

Melek ve Halil’i koruduğu kadar, Cumali ve Seyitali’nin de dostluğunu gözeten Hafız, işittiği sözlerin altında kalınca, kalbi bu acıya dayanacak mıdır? Halil babasının kendisini hiçe sayarak verdiği kararı duyunca ne yapacak? Melek konakta ve handa yaşananlara sebep olduğu için evden ayrılmaya karar verir... Bunu duyan Seyitali Melek’in konaktan gitmesine izin verecek midir?