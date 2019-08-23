Benim Adım Feridun filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Benim Adım Feridun beyaz perde ardından TV’de ilk kez izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu Benim Adım Feridun, 10 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Benim Adım Feridun filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Çağan Irmak’ın Mahir Ünsal Eriş’in hikayesinden senaryolaştırıp çektiği Benim Adım Feridun filminin başrollerini Halil Sezai ve Büşra Pekin paylaşıyor. İkiliye kadroda Suzan Aksoy, Tarık Pabuçcuoğlu, Güngör Bayrak, Cem Kurtoğlu, Defne Yalnız, Kadriye Kenter ve Özge Borak eşlik ediyor. Filmde, bir karışıklık nedeniyle kendisini bambaşka maceraların içerisinde bulan Ersan’ın hayatı anlatılıyor.
KONUSU
Uzun bir ilişkisi olan Ersan, sevgilisi Ayla’ya ilgi göstermeyi bırakınca beklemediği bir şekilde terk edilir. Bütün çabalarına rağmen Ayla’nın kalbini kazanamayınca çocukluğunun geçtiği yere Erdek’teki evlerine gider. Memleketteki düğünde kafa dağıtma düşüncesi ise onu yepyeni bir maceranın içerisine sokar. Damadın babası tarafından yıllar önce küsüp Almanya’ya yerleşen kardeşinin oğlu Feridun sanılır. İlk başta durumu idare edip dönmeyi düşünen Ersan, damadın kuzeni Hayal’i görünce işler değişir.
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