'Beni milyarlar tanıyor'
Eşinin kayıp olduğunu söyleyen Hüseyin Şahin, Esra Erol'un programına katıldı. Canlı yayında Türkan Şahin'in 'Selocan' adıyla tanınan müzisyen Selahattin Bekcan'ın yanına gittiği ortaya çıktı.
Programa telefonla bağlanan Selocan, hakkındaki iddialara da yanıt verdi:
"6 aydır tanıyorum. Beni milyarlar tanıyor, ben bilinen bir insanım... Evli olduğunu bilmiyordum. Evlenip ayrıldığını bilmiyordum. Benimle evlenmeye geldi. Gidecek yeri yoktu, mağdurdu. 'Kağıt üzerinde evliliğim devam ediyor' deyince emniyete teslim ettim. Benim bildiğim Keskin'de yaşıyor."
Kısa bir süre sonra Türkan Şahin de programa telefonla bağlandı. 'Mutsuzdum' diyen Şahin, kendini savundu:
"Ben gereken her şeyi emniyete giderek söyledim. İfademi verdim. Selahattin Bey benim hayatımda gördüğüm en karakterli adam.
Selahattin Bey, beni kandırmadı. ben onu kandırdım, ayrıldığımı söyledim. Bizim hiçbir zaman kendi hayatımız olmadı. Selahattin Bey ile birlikte değiliz, Olayı öğrendikten sonra ayrıldık."
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