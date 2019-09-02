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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Beni Bırakma'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

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Beni Bırakma'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinin yeni sezon yayın tarihi merak konusu oldu. Genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken dizi, geçtiğimiz mayıs ayında yayınlanan 280. bölümüyle birlikte sezon finali yapmıştı. Peki, Beni Bırakma ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Sude Doğar, Emrah Akduman, Esengül Aypek, Özlem Önemli ve Berkay Veli gibi isimlerin rol aldığı günlük dizi Beni Bırakma, yeni sezonda da ekranlarda olmaya devam edecek. Yayınlanan sezon finalinin ardından kısa bir süreliğine ekran molası veren dizi, yeni sezonda diziseverlerle buluşacak. İşte, Beni Bırakma'ın yeni sezonuna ilişkin ayrıntılar...

"Aile olmanın, sadakatin, aşk ve ihanetin tekrar sınandığı günlük dizi" sloganıyla tanınan Beni Bırakma'nın yeni sezon bölümleri eylül ayında başlayacak. Dizinin yayına başlayacağı tam tarih henüz net değil. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Emre, Cansu'nun bebeğinin kendisinden olmadığını ailesine ve yakın çevresine anlatmakta kararlıdır. Emre'nin bebeği kabul etmemesiyle köşeye sıkışan Cansu'nun yalanları başına bela olmaya devam etmektedir. Tekerlikli sandalyeye mahkum gibi davranan Cansu'nun uzun zamandır yürüyebildiği artık herkes tarafından bilinmektedir. Zeynep'ten vazgeçmeye niyeti olmayan Emre, bir yandan da sevdiği kadının ailesini bu aşka ikna etmeye çalışmaktadır. Zeynep'i bir türlü unutamayan Bora soluğu hastanede alır. Bora'nın Zeynep ve Emre'ye anlatacağı çok önemli şeyler vardır. Şehri terk etmeye hazırlanan Sıla, Tarık'ın kendisini bulmasıyla yolundan geri döner. Kerem ise, her yerde Sıla'yı aramaya devam etmektedir. Üstelik Tarık ile Sıla'yı bekleyen tek tehlike de Kerem değildir. Meltem, Sıla için kurduğu planlarına adım adım yaklaşmaktadır. Nefesleri kesen bir sezon finaliyle ekranlara ara veren Beni Bırakma'nın yeni bölümleri merak konusu…

 

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