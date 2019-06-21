Belçim Bilgin hangi diziye katıldı
Behzat Ç.’nin kadrosuna Belçim Bilgin de katıldı.
Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı ve kendisine Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi başarılı isimlerin eşlik ettiği dizinin kadrosuna son olarak Belçim Bilgin katıldı. Bilgin, dizide bir pavyonda çalışan şarkıcıyı canlandıracak. 9 bölümden oluşan dizi BluTV’de yayınlanacak.
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