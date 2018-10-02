Bein Sports Haber frekans bilgileri! Bein Sports Haber kaçıncı kanalda?
Bein Sports Haber frekans bilgileri, yaklaşık bir süredir şifresiz olarak yayın yapan bu kanalı izlemek isteyen sporseverlerin araştırdığı konu oldu. Bein Sports Haber, Sport Toto Süper Lig karşılaşmalarının özetleri, Avrupa Basketbolundan bazı karşılaşmalar ve zaman zaman bazı futbol müsavakalarının canlı yayınlanmasına imkan tanıyor. Peki, Bein Sports Haber frekans bilgileri nelerdir? Bein Sports Haber kaçıncı kanalda izlenebiliyor? İşte, o detaylar
Bein Sports Haber frekans bilgileri ile araştırılmaya devam ediliyor. İçerisinde spora dair birçok program barındıran kanalı izlemek isteyen vatandaşlar, Bein Sports Haber frekans bilgilerini sorgulamaya devam ediyor. Bein Sports Haber Digitürk 83. Kablo TV'de ise 223. kanaldan takip edilebiliyor.
Frekans eklemek için ise şu adımları izlemek gerekiyor;
1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle..KanalEkle
2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak “User veya Manuel” yapın.
3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın.
4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.
5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlaması yapabilirsiniz.
Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-Favori Kanallar
Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları 1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın. Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.
BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12379
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
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