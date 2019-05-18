Behzat Ç'den ilk görüntü geldi! İşte, kadroda yer alan isimler
İlk bölümü 2010 yılında yayınlanan ve Emrah Serbes'in kitabından uyarlanan Behzat Ç., 2013 yılında final yapmasının ardından yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Özel bir platformda yayınlanacak olan dizinin yeni bölümleri için çekimlere başlayan ekip, ilk görüntüyü sosyal medya üzerinden paylaştı. İşte, Behzat Ç. dizisinin yeni sezon kadrosu ve bazı bilgiler
Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Serdar Akar'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Behzat Ç., 2019 yılında yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Özel bir platformda yayınlanacak olan dizinin yeni sezonunda kadro ise değişiklik gösterecek. İşte, ilk görüntüleri yayınlanan Behzat Ç. dizisinin kadrosu hakkında bazı bilgiler
Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler’in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak. Dizinin yeni bölümleri bir internet platformunda izleyicisiyle buluşacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle