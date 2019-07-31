Behzat Ç. yeni sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Uzun süre sonra yeniden seyirci ile buluşan ve internet platformu üzerinden izlenen Behzat Ç.'nin ilk bölümü geçen hafta yayınlandı. Behzat Ç.'nin birinci bölümünü izleyenler, ikinci bölüm için sabırsızlanarak, yeni bölüme ilişkin araştırmalarına başladı. Peki, Behzat Ç. yeni sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. yeni bölüm hangi gün? İşte, dizinin yeni bölümünde dair bilgiler.
Behzat komiserin yaşadıklarını birinci bölümde işleyen Behzat Ç, ikinci bölümde cinayet masasında yaşananları izleyiciye aktaracak. Geçen hafta heyecanlı bir bölümü geride bırakan izleyenler, 2. bölüm tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Behzat Ç. yeni sezon 2. bölüm yayın tarihi ile ilgili detaylar.
Behzat Ç.'nin ikinci bölümü, 1 Ağustos Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.
Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği Behzat Ç.’nin tam 6 yıl aradan sonra Cinayet Büro’ya geri döndüğü tanıtımda, Nejat İşler’in canlandırdığı Ercüment Çözer’in yine eski günlerdeki gibi farklı kılıklara bürünerek Behzat ve ekibine zorlu dakikalar yaşatacağı görülüyor.
Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar’ın oturduğu, kendine has dünyasıyla fenomene dönüşen dizinin 2. bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Türkiye’de hip-hop / trap kültürünün önde gelen temsilcisine dönüşen, son yılların en sevilen isimlerinden Ezhel’in Killa Hakan Gringo ile kaydettiği yeni şarkısı ‘İlk Kural Saygı’, dizinin yeni bölümünde kullanıldı.
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