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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 22:32, Son Güncelleme:

Behzat Ç. yeni sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Behzat Ç. yeni sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Uzun süre sonra yeniden seyirci ile buluşan ve internet platformu üzerinden izlenen Behzat Ç.'nin ilk bölümü geçen hafta yayınlandı. Behzat Ç.'nin birinci bölümünü izleyenler, ikinci bölüm için sabırsızlanarak, yeni bölüme ilişkin araştırmalarına başladı. Peki, Behzat Ç. yeni sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. yeni bölüm hangi gün? İşte, dizinin yeni bölümünde dair bilgiler.

Behzat komiserin yaşadıklarını birinci bölümde işleyen Behzat Ç, ikinci bölümde cinayet masasında yaşananları izleyiciye aktaracak. Geçen hafta heyecanlı bir bölümü geride bırakan izleyenler, 2. bölüm tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Behzat Ç. yeni sezon 2. bölüm yayın tarihi ile ilgili detaylar.

Behzat Ç.'nin ikinci bölümü, 1 Ağustos Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.

Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği Behzat Ç.’nin tam 6 yıl aradan sonra Cinayet Büro’ya geri döndüğü tanıtımda, Nejat İşler’in canlandırdığı Ercüment Çözer’in yine eski günlerdeki gibi farklı kılıklara bürünerek Behzat ve ekibine zorlu dakikalar yaşatacağı görülüyor.

Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar’ın oturduğu, kendine has dünyasıyla fenomene dönüşen dizinin 2. bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Türkiye’de hip-hop / trap kültürünün önde gelen temsilcisine dönüşen, son yılların en sevilen isimlerinden Ezhel’in Killa Hakan Gringo ile kaydettiği yeni şarkısı ‘İlk Kural Saygı’, dizinin yeni bölümünde kullanıldı.

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