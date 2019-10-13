Bas Gaza filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?
Bas Gaza filminin oyuncuları ve konusu, filmi izleyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bas Gaza filminin oyuncuları kimlerdir? İşte, Bas Gaza filminin oyuncuları ve konusu hakkında bazı bilgiler
Bas Gaza filminin oyuncuları ve konusu filmi izleyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor.
Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.
Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır...
Filmin oyuncuları arasında Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas yer alıyor.
SCOOT EASTWOOD (ANDREW)
Scott Clinton Reeves ;(d. Mart 21, 1986), bilinen adıyla Scott Eastwood, Amerikalı oyuncu ve model. Clint Eastwood'un en küçük çocuğudur.
ANA DE ARMAS (STEPHANİE)
Ana Celia de Armas Caso (30 Nisan 1988 doğumlu), Küba-İspanyol bir aktris. 2006 yılında İspanyol filmi Una rosa de Francia'da başrol oynadı ve İspanyol televizyon dizisi El Internado'da oynadı . 2015 yılında ilk Amerikan filmi Knock Knock , ardından Exposed , Hands of Stone ve War Dogs filminde rol aldı . 2017 yılında eleştirel beğeni toplayan bilim kurgu filmi Blade Runner 2049'da AI hologram Joi rolünü oynadı.
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