Balıklara Fısıldayan Adam ‘Bahri Papila’ kimdir?
Masterchef yarışmasının yeni yarışmacısı Bahri Papila oldu. MasterChef Türkiye 21. Bölümünde ekibe dahil olan Bahri Papila, kendisini ‘Balıklara Fısıldayan Adam’ olarak tanıtmıştı. Peki, Balıklara Fısıldayan Adam ‘Bahri Papila’ kimdir?
Masterchef yarışmacıları arasına katılan Bahri Papila 34 yaşında ve aslen Zonguldaklı. Kendisine çok güvenen ve özellikle "balık" yemeklerinde usta olduğunu söyleyen Bahri Papila, bundan dolayı kendisine ‘Balıklara fısıldayan adam’ ismini vermiş.
Mutfağa ilk adımını 14 yaşında, pasta yapmak için attığını anlatan Bahri Papila, 20 yaşından bu yana profesyonel aşçılık yapıyor.
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