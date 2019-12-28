Azize'nin yeni bölümünde imkansız aşk başlıyor! Azize dizisi oyuncuları kimler?
Yayınlandığı günden beri ekranlarda fırtınalar estiren Azize, cumartesi akşamı yeni bölümü ile sevenleriyle buluşuyor. Kartal ve Balkan'ın birbirine gireceği bölümde heyecanlı anlar ekranlara gelirken, imkansız aşkın başlaması ise seyredenleri meraklandırıyor. Azize'nin bu haftaki bölümüyle beraber dizinin oyuncu kadrosu da bir kez daha gündeme geldi. Peki, Azize dizisi oyuncuları kimler? İşte, ayrıntılı bilgiler.
İnci Gündoğdu, İsmail Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu Azize bu hafta da heyecan dolu anları ekranlara yansıtıyor. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizinin son bölümüyle beraber oyuncuların sergilediği performans bir kez daha izleyenlerden tam not aldı. Sosyal medyanında gündeminde yer alan Azize oyuncuları ve karakterleri diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Azize oyuncu kadrosu ve yeni bölüme dair bazı ipuçları.
AZİZE'NİN OYUNCULARI KİMLER?
Buğra Gülsoy - KARTAL ALPAN
Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Kartal, Alpanların oğludur. Ailesinin güvende olması için çabalamaktadır. Babasının mafyatik ilişkilerine karşı isteksiz olduğu halde yeri geldiğinde bu işlerde babasının tahtını zorlayacak kadar yetenekli ve zeki bir veliahttır.
Hande Erçel AZİZE GÜNAY
Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızar. Kartal Alpan’a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlar.
Mustafa Avkıran BARBAROS KARAKAYA
Uğruna, kızı Yıldız’ın hayatını bile hiçe saydığı koltuğu için yapmayacağı kötülük yoktur. Kötülüklerini yaparken Komiser Okan’ı da kullanacaktır.
Mustafa Yıldıran BALKAN ALPAN
Kartal’ın abisi, Azize’nin babasını vuran kişidir. Yıllar önce bu sebeple hapse girmiş, gençliğini hapiste geçirmiştir. Hapisten çıktığında Karakaya ailesinin de başına geçecektir.
Duygu Sarışın ASYA GÜNDOĞAN
Mafya ailelerinin içindeki tek kadın liderdir ve en gençleridir. Kartal’ın kendini anladığını düşündüğü nadir insanlardandır. Azize-Kartal aşkının engellerinden biridir.
Çetin Sarıkartal İSKENDER ALPAN
Alpan ailesinin reisi, nam salmış bir mafya babasıdır. Yeraltı dünyasının en güçlüsü olmak istemektedir.
Başak Daşman YILDIZ ALPAN
Barbaros Karakaya’nın kızıdır aynı zamanda Balkan’ın eşidir.
Orhan Kılıç ADNAN BARDAR
Bardar ailesinin başındadır. Tuna’nın eski gizli sevgilisidir.
Selen Öztürk TUNA ALPAN
Kartal’ın halasıdır, ailedeki iç işler ondan sorulur.
Tugay Mercan OKAN
Azize’nin Alpanlar tarafından öldürülen baş komiser babasının yardımcısıdır. Azize’ye sahip çıkmış, Azize büyüdükten sonra da ona âşık olmuştur.
Serkan Altıntaş YAMAN ÖZSOY
Kartal’ın yakın koruması, bir yandan da en iyi dostudur. Ceyda’dan hoşlanmaktadır ama bu aşkını meydana çıkarmak istemez. Kartal’a ihanet sayar.
Asuman Çakır AYNUR ALPAN
İskender’in ölen abisi Hasan’ın eşidir. Müştemilattaki işlerin ve mutfağın başındadır.
Zeynep Kızıltan Gül Alpan
Hasan’ın karısıdır. Kayınvalidesi Aynur’la birlikte mutfak işlerine bakar. Gelin kaynana hiç anlaşamazlar, aralarında tatlı bir itişme vardır.
Ufuk Şen HASAN ALPAN
Ölen abi Hasan’ın oğludur. İskender’in sağ koludur, ailenin silah gücünü yönetmektedir.
Ceylan Batı CEYDA ALPAN
İskender’in en küçük çocuğudur. Yaman’a olan aşkı babasının ilişkilerini bozacaktır.
Ece Miray SELİN ALPAN
Yıldız ve Balkan’ın kızıdır.
AZİZE'DE BU HAFTA NELER OLACAK?
Azize ve Kartal'ın içinde bulunduğu imkansızlıklar aşka dönüşüyor. Azize, kendisini yalnız bırakmadığı ve yanıltmadığı için Kartal'a teşekkür ederken, aşk dolu bakar. Kartal ise Azize'nin güzelliği karşısında çoktan büyülenmiş ve bu aşka kendisini bırakmıştır. İkilinin içinde bulunduğu imkansızlıklar ise büyük bir aşkın doğmasına engel bile olamaz. Kartal, Azize'yi bu çıkmazdan kurtarıp bambaşka bir dünyaya taşıyabilecek mi?
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