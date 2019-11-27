Azize'nin 2. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranlarında yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Azize, salı akşamı 2. bölümü ile sevenlerine heyecanlı anlar yaşattı. Azize'nin ekranlara gelen son bölümünde, Kartal Balkan'ın başına gelenlerin bir şekilde Azize ile bağlantılı olduğunu düşündü. Yıldız, Azize'yi Kartal konusunda uyardı. Heyecanlı bölüm sonrası Azize'nin haftaya yayınlanacak olan 3. bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Azize'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölümün özeti ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Azize, 26 Kasım Salı akşamı heyecanlı bir bölümle ekranlara geldi. Balkan karşısında kendisini korumaya çalışan Azize, yaşadığı kötü olaydan kaçmaya çalıştı. Kartal ise Azize'nin kim olduğunu öğrenmeye çalışmak için girişimde bulundu. Peki, Azize'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.
Azize'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
AZİZE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azize, yaşadığı kötü olaylardan dolayı Alpanların evinden kaçmaya çalışır. Ancak Kartal'ın onu bırakmaya niyeti yoktur. Balkan'ın başına gelenlerin bir şekilde Azize ile bağlantılı olduğunu düşünür.
Diğer taraftan yaşanacakları ön gören Yıldız, Azize'yi Kartal konusunda uyarır! Kartal'ı inandırmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğinden bahseder. Bu sırada Tuna ile Yıldız arasında da büyük bir gerilim vardır.
Azize'nin peşine düşen Kartal sonunda onu yakalar. Azize'ye soracak çok sorusu vardır. Ancak en önemlisi Balkan ile ilgili olanıdır. Sonunda Kartal'a karşı tetiğini çeken Azize hiç ummadığı bir tepki ile karşılaşır. Kartal, kendisini kurtaran meleğinin canını almasından da gocunmaz. Aldığı bu tepki Azize'yi oldukça şaşırtır!
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