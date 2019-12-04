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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Azize son bölüm kesintisiz, tek parça izle.. İşte son bölümde yaşananlar

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Azize son bölüm kesintisiz, tek parça izle.. İşte son bölümde yaşananlar

Azize'nin 3. Bölümünde Kartal, Azize'nin gerçek kimliğini öğrenebilecek mi? sorusunun cevabı merakla bekleniyordu. Son bölümde tüm merak edilen soruların cevapları ortaya çıktı. Peki Azize 3. bölümde neler yaşandı? Azize 3. bölüm tek parça ve kesintisiz izleme imkanı ile haberimizde

Azize, ailesinin intikamını almak istediği Balkan'ı Kartal'ın zoruyla iyileştirmekle görevlidir. Alpanların evinde sıkışıp kalan Azize, kardeşini son kez görebilmek için kaçmanın yollarını arar. Alpanların evinden çıkmanın yollarını arayan Azize Kartal'ın gözetimindedir. Kartal ise giderek çekimine kapıldığı Azize’nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Asya, Kartal ve Azize'nin arasındaki çekimin farkındadır ve Kartal için Azize'ye karşı adeta savaş başlatır. Balkan'ın yaşadığını sır gibi saklayan Kartal, abisine bunu yapanlarla Azize'nin bir bağlantısı olup olmadığını araştırır. Barbaros, Azize'nin hastaneden tanıdığı bir hemşireyi rehin alarak Azize hakkında bilgi toplamaya çalışır.

Bir diğer taraftan Alpanlara diz çöktürmek için Barbaros'la ortak hareket eden Okan, Azize'nin ailesine yaptığı kötülükle yüzleşir. Barbaros, Okan'ın Azize'yi yıllarca koruduğundan habersizdir. Azize'nin kim olduğunu bulmaya çalışan sadece Barbaros değildir. Kartal da aynı sorunun peşindedir. Kuzey'in bayıldığını Barbaros ise Tuna ve Yıldız arasında büyük bir tehlike sebebidir. Kartal'ın izniyle Alpanların evinden çıkmaya hazırlanan Azize, telefonunu alarak Okan'a haber göndermek ister. Ancak bu sırada Asya'ya yakalanması Azize için çıkmaz bir duruma dönüşür. Azize, Alpanların evinden kurtulabilecek mi? Kartal, Azize'nin gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi?

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