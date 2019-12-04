Azize son bölüm kesintisiz, tek parça izle.. İşte son bölümde yaşananlar
Azize'nin 3. Bölümünde Kartal, Azize'nin gerçek kimliğini öğrenebilecek mi? sorusunun cevabı merakla bekleniyordu. Son bölümde tüm merak edilen soruların cevapları ortaya çıktı. Peki Azize 3. bölümde neler yaşandı? Azize 3. bölüm tek parça ve kesintisiz izleme imkanı ile haberimizde
Azize, ailesinin intikamını almak istediği Balkan'ı Kartal'ın zoruyla iyileştirmekle görevlidir. Alpanların evinde sıkışıp kalan Azize, kardeşini son kez görebilmek için kaçmanın yollarını arar. Alpanların evinden çıkmanın yollarını arayan Azize Kartal'ın gözetimindedir. Kartal ise giderek çekimine kapıldığı Azize’nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Asya, Kartal ve Azize'nin arasındaki çekimin farkındadır ve Kartal için Azize'ye karşı adeta savaş başlatır. Balkan'ın yaşadığını sır gibi saklayan Kartal, abisine bunu yapanlarla Azize'nin bir bağlantısı olup olmadığını araştırır. Barbaros, Azize'nin hastaneden tanıdığı bir hemşireyi rehin alarak Azize hakkında bilgi toplamaya çalışır.
Bir diğer taraftan Alpanlara diz çöktürmek için Barbaros'la ortak hareket eden Okan, Azize'nin ailesine yaptığı kötülükle yüzleşir. Barbaros, Okan'ın Azize'yi yıllarca koruduğundan habersizdir. Azize'nin kim olduğunu bulmaya çalışan sadece Barbaros değildir. Kartal da aynı sorunun peşindedir. Kuzey'in bayıldığını Barbaros ise Tuna ve Yıldız arasında büyük bir tehlike sebebidir. Kartal'ın izniyle Alpanların evinden çıkmaya hazırlanan Azize, telefonunu alarak Okan'a haber göndermek ister. Ancak bu sırada Asya'ya yakalanması Azize için çıkmaz bir duruma dönüşür. Azize, Alpanların evinden kurtulabilecek mi? Kartal, Azize'nin gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle