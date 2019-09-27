Azize dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kanal D'nin yeni dizisi Azize'nin oyuncuları
Kanal D'nin yeni dizisi Azize, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan Azize'nin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor. Şimdiden dizi sevenlerin ilgisini çeken Azize'de imkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk ele alınacak. Peki, Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize'nin oyuncuları kimler? İşte, merakla beklenen Azize'nin oyuncu kadrosu ve konusu...
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı Azize, ilgi çeken konusuyla sosyal medyada konuşulmaya başlandı. İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği dizinin senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak kaleme alıyor. İşte, Azize dizisi ile ilgili bilgiler.
13-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan fuarda yerini almaya hazırlanan “Azize” dizisinin afişi sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.
İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan dizi, yakında Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.
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