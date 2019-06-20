Ayşegül Çınar kimdir?
Yasak Elma dizisiyle tanınan Ayşegül Çınar, 2 Sayfa programına konuk olarak katıldı. Takıntılı hayranıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayşegül Çınar'ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ayşegül Çınar kimdir?
Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başladı. Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat veriyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle