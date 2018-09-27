Avlu'nun yeni cezaevi müdürü Zerrin kimdir? Nergis Öztürk hakkında detaylar
İkinci sezon bölümleriyle devam eden Avlu'ya yeni karakterler dahil edildi, bunlardan biri de yeni hapishane müdürü Zerrin oldu. Bir süredir ekran projelerinden uzak olan Nergis Öztürk, Zerrin karakteriyle izleyici karşına çıkmaya başladı. Peki, Avlu'nun yeni cezaevi müdürü Zerrin kimdir?
Demet Evgar, Nursel Köse ve Ceren Moray gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Avlu’nun ekibine dahil olan Nergis Öztürk, 1980 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan başarılı oyuncu, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezun oldu. İlk olarak Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde oyunculuk deneyimi yaşadı. Hatırla Sevgili dizisinde Ayla karakteriyle başarılı bir oyunculuk sergiledi ve dikkat çekti. Ayrıca Doktorlar ve Böyle Bitmesin gibi dizilerde rol aldı. Meslektaşı Cemal Toktaş ile evlidir.
ZERRİN KARAKTERİ
Melis’in yerine hapishaneye müdür olarak gelen Zerrin, disiplinli bir insandır. Hapishanenin isminin çıkması gelir gelmez onun sert kararlar almasına neden olur. Kimseye karşı müsamahası yoktur. Zerrin hapishane yönetimini ele almak için eline düşmüş Kudret’i kullanacak. Kudret komadan çıkacak ve yeniden hapishaneye dönecek. Eski hapishane müdürü Melis açık açık Azra’yı desteklerken Azra’yı durdurmak için yeni hapishane müdürü Zerrin Şahin Kudret’i destekleyecek.
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