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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.03.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

Avlu’nun hapishane müdürü Şebnem Dönmez kimdir?

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Avlu’nun hapishane müdürü Şebnem Dönmez kimdir?

Şebnem Dönmez, uzun süren sessizliğini Avlu dizisiyle bozdu. En son 2013 yapımı Medcezir dizisinin kadrosunda yerlan Şebnem Dönmez, hapishane müdürü Nihal’e hayat verecek. Peki Avlu’nun hapishane müdürü Şebnem Dönmez kimdir?

Şebnem Dönmez’in rolü ve hayatına ilişkin detayları derledik:

Şebnem Dönmez 17 Mayıs 1974 tarihinde Almanya’nın Salzgitter şehrinde doğdu. 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. İyi bir enerji yakalayan ikili, 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli bir yarışma programı sundu. 1998'de ise Dönmez Star TV'de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi'ni sundu.
2000'lerde ise dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para Kazanma Kılavuzu ile başladı. 2004'te Neredesin Firuze, 2006'da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, 2009'da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.
Kendisi aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katıldı. 2013 yılında kadrosuna dahil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar "Melda Yalgın" karakterini canlandırdı. Aynı yıl Seneray Sarıkaya, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay’ın başrollerini paylaştığı Med Cezir dizisinin kadrosunda yer aldı.

AVLU DİZİSİNDEKİ ROLÜ: NİHAL MÜDÜRÜ

Nihal, cezaevinin müdürü. Sert, otoriter, disiplinli bir kadın. Aynı cezaevinde birlikte çalıştığı eşi Murat’la gençken tanışıp evlenmişler. Nihal öncelikle Kudret ve Azra’nın cezaevi üzerindeki hakimiyetlerini bitirmek istemektedir.

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