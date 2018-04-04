Avlu 2. bölüm fragmanında cezaevinde karmaşa sürüyor
Avlu dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Deniz’in çıkan karmaşada tek şahidi Müdür Nihal. İşte, Avlu dizisinin 2. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.
Avlu dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde cezaevinde çıkan kargaşa hala devam etmektedir. Kamuoyunun artık bütün ilgisi cezaevinin üzerindedir. İşte, Avlu dizisinin 2. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Cezaevinde çıkan kargaşa hala devam etmektedir. Kamuoyunun artık bütün ilgisi cezaevinin üzerindedir. Nihal’i bıçakladığı düşünülen Deniz’in ise yalnızca bir şahidi vardır; kanlar içinde hastaneye kaldırılan müdür Nihal. Yaşanan bu olay içerdeki güç dengelerini değiştirecektir. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başlamıştır bile.
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