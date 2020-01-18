Atiye 2. sezon ne zaman? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü 1. sezonu ile yayınlandı. Göbeklitepe’de geçen ve 'Dünyanın Uyanışı' isimli kitabından uyarlanan Netflix’in ikinci Türk yapımı Atiye'nin ilk sezonunda çok sayıda soru işareti havada kaldı. Atiye'nin 2. sezonunu heyecanla beklenirken diziyle ilgili bazı ipuçları gündeme geldi. İşte, Atiye yeni sezonuna dair ayrıntılar...

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin 2. sezon tarihi için açıklama yapılmadı ancak senaryo çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Dizinin çekimleri, birinci sezonda olduğu gibi yine Adıyaman ve Göbekitepe gibi Güneydoğu Anadolu’nun farklı yerlerinde çekilecek. Dizinin yeni sezonunun 2020 yılının son dönemlerinde yayınlanması bekleniyor.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor. Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.