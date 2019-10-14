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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Aslı İnandık kimdir ve kaç yaşındadır?

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Aslı İnandık kimdir ve kaç yaşındadır?

Güldür Güldür Show ekibinde yer alarak, oyunculuk kariyerinde çıkış yakalayan oyuncu Aslı İnandık, Aslı Gibidir filminin başrolünde yer aldı. Komedi filmi sevenler tarafından beğenilen filmle beraber, oyuncu Aslı İnandık'ın hayatı ve biyografisi internette merak konusu oldu. Peki, Aslı İnandık kimdir ve kaç yaşındadır? Aslı İnandık hangi filmlerde oynadı? İşte, Aslı İnandık'ın merak edilen hayatı...

Sosyal medyada paylaştığı videolar ile oyunculuk olma adında adım atan Aslı İnandık, 2019 yılında vizyona giren Aslı Gibidir filmiyle önemli bir başarıya imza attı. Komedi oyunculuğunda kariyer merdivenlerini tırmanan başarılı oyuncu, Yalan Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı. İşte, Aslı İnandık'ın oyunculuk kariyerine dair detaylar.

ASLI İNANDIK KİMDİR?

Aslı İnandık, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü’nde de eğitim gördü.

Youtube kanalı açarak kısa sürede çok fazla takipçi edinen Aslı İnandık kısa sürede sosyal medya fenomeni olmayı başardı. 2014 yılında ise Gülse Birsel’in teklifi üzerine Yalan Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Cankat, Özge Gürel, Canan Ergüder ve Mesut Akusta’nın paylaştığı Yıldızlar Şahidim dizisinin kadrosunda yer alarak, Feraye karakterini canlandırdı.

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