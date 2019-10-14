Aslı İnandık kimdir ve kaç yaşındadır?
Güldür Güldür Show ekibinde yer alarak, oyunculuk kariyerinde çıkış yakalayan oyuncu Aslı İnandık, Aslı Gibidir filminin başrolünde yer aldı. Komedi filmi sevenler tarafından beğenilen filmle beraber, oyuncu Aslı İnandık'ın hayatı ve biyografisi internette merak konusu oldu. Peki, Aslı İnandık kimdir ve kaç yaşındadır? Aslı İnandık hangi filmlerde oynadı? İşte, Aslı İnandık'ın merak edilen hayatı...
Sosyal medyada paylaştığı videolar ile oyunculuk olma adında adım atan Aslı İnandık, 2019 yılında vizyona giren Aslı Gibidir filmiyle önemli bir başarıya imza attı. Komedi oyunculuğunda kariyer merdivenlerini tırmanan başarılı oyuncu, Yalan Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı. İşte, Aslı İnandık'ın oyunculuk kariyerine dair detaylar.
Aslı İnandık, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü’nde de eğitim gördü.
Youtube kanalı açarak kısa sürede çok fazla takipçi edinen Aslı İnandık kısa sürede sosyal medya fenomeni olmayı başardı. 2014 yılında ise Gülse Birsel’in teklifi üzerine Yalan Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Cankat, Özge Gürel, Canan Ergüder ve Mesut Akusta’nın paylaştığı Yıldızlar Şahidim dizisinin kadrosunda yer alarak, Feraye karakterini canlandırdı.
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