Aşkımla değil işimle gündemde olacağım

◊ “Yaralı Kuşlar” dizisinde Hülya karakterini canlandırıyorsunuz. Kadroya dahil olma süreciniz nasıl gelişti?

- “Yaralı Kuşlar” kadrosuna katılmam çok ani oldu. Türk-İran yapımı bir filmde oynadım. Çekimlerim bitmişti ve tatile gidiyordum. Menajerim Aslı Bankoğlu aradı, ana kadroda Hülya diye bir karakter olduğunu, “dişli bir rol, tam sana göre dediğini” hatırlıyorum. Apar topar yoldan döndüm, verilen metne 10 dakika baktım ve deneme çekimi yaptık. Aynı gün 2-3 saat sonra bir telefon geldi ve seçildiğimi öğrendim. İmzalar atıldı, elimde hemen ilk 5 bölümün senaryosunu buldum. Aynı gün tam kadro okuma, provalar derken setimiz başladı...

◊ Hülya karakterine “evet” demenizdeki en büyük etken ne oldu?

- Hülya karakterine evet dememek mümkün değildi, ters köşe bir karakter. Evin iki oğlundan büyük olanı ile evli. Kocası işlerin başında gibi görünse de kocası da dahil her şeyi Hülya yönetiyor. Hedefleri için her şeyi yapabilecek biri... Kötü karakter oluşu cezbetti beni. Kimse kötüleri kolay kolay unutmuyor toplumumuzda.

◊ Çekimler nasıl gidiyor?

- Set çok yoğun... İlk kez günlük bir dizide oynuyorum. Her gün neredeyse

1 bölüm çekiyoruz. Çok büyük tecrübe oldu bu bana. Burası okul gibi. Bana şu saatten sonra zor gelecek hiçbir set ve senaryo olamaz diye düşünüyorum. Çünkü sürekli ezber gerektiren, çok hızlı, yorucu bir temposu olan, günlük işlere göre çok ciddi büyük çalışma prensibiyle işleyen, ciddi kuralları olan bir projede yer alıyorum.





SPORCU YÖNÜMLE

AİLEM GURUR DUYUYOR

◊ Sizi en çok sette ne mutlu eder?

- Sette beni en çok motive eden şey güleryüz ve samimiyet. Motivasyonumuz yüksek.

◊ Oyunculuk dışında aynı zamanda sporcusunuz. Bu yönünüzden de bahseder misiniz?

- Doğru, uluslararası lisanslı bir antrenörüm şu anda. Amerika kökenli şirkette hoca statüsündeyim. Bu yönümle ailem gurur duyuyor.

◊ En büyük hayaliniz nedir?

- İz bırakan kişilerin hayatını oynamak, dönem işleri, sosyal sorumluluk projeleri en büyük hayallerimin başında geliyor. Bunları elimden geldiğince gerçekleştireceğim. Özel hayatıyla değil, işleriyle gündemde olan biri olmak hedefim.

◊ Sizi en çok ne üzer?

- Yalan üzer... Annemin doğruluk üzerine kurduğu bir yönetimi var üzerimizde. Bize hep doğru olmayı, incineceğimizi bilsek bile doğruyu söylemekten kaçınmamamız gerektiğini aşıladı.

OĞLUM BENİM RUH İKİZİM

Aynı zamanda annesiniz. Oyunculuk sektöründe evli ve çocuklu olmak bir grup kişi tarafından dezavantaj olarak görülüyor. Buna katılıyor musunuz?

- Oğlum Beran bende aşka karşılık gelen tek şey. Her gün beni yeniden tazeleyen, her gün yeni şeyler öğreten, beni şaşırtan, heyecanlandıran, her gün büyümesine tanık olduğum mucizem, ruh ikizim... Bu duyguları yaşamama sebep kişi, eşim Deniz Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Dezavantajı bence yok çünkü kardeşim Emre Erol benim diğer yarım, kolum kanadım... Kayınvalidem Süheyla Erdoğan ise en büyük destekçim. Annem Eda Erol benim hayat kaynağım, enerjim. Tüm düzenimi o sağlıyor. Bu yüzden de çocuk varken oyunculuk yapmak zor olmuyor.