Aşkımla değil işimle gündemde olacağım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAşkımla değil işimle gündemde olacağım
GeriTelevizyon Aşkımla değil işimle gündemde olacağım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
14.07.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Aşkımla değil işimle gündemde olacağım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aşkımla değil işimle gündemde olacağım

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yaralı Kuşlar”da Hülya karakterini canlandıran Elif Erol, kendisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Oyuncu, özel hayatıyla değil işiyle gündemde olmayı hedeflediğinin altını çizdi.

◊ “Yaralı Kuşlar” dizisinde Hülya karakterini canlandırıyorsunuz. Kadroya dahil olma süreciniz nasıl gelişti?
- “Yaralı Kuşlar” kadrosuna katılmam çok ani oldu. Türk-İran yapımı bir filmde oynadım. Çekimlerim bitmişti ve tatile gidiyordum. Menajerim Aslı Bankoğlu aradı, ana kadroda Hülya diye bir karakter olduğunu, “dişli bir rol, tam sana göre dediğini” hatırlıyorum. Apar topar yoldan döndüm, verilen metne 10 dakika baktım ve deneme çekimi yaptık. Aynı gün 2-3 saat sonra bir telefon geldi ve seçildiğimi öğrendim. İmzalar atıldı, elimde hemen ilk 5 bölümün senaryosunu buldum. Aynı gün tam kadro okuma, provalar derken setimiz başladı...
◊ Hülya karakterine “evet” demenizdeki en büyük etken ne oldu?
- Hülya karakterine evet dememek mümkün değildi, ters köşe bir karakter. Evin iki oğlundan büyük olanı ile evli. Kocası işlerin başında gibi görünse de kocası da dahil her şeyi Hülya yönetiyor. Hedefleri için her şeyi yapabilecek biri... Kötü karakter oluşu cezbetti beni. Kimse kötüleri kolay kolay unutmuyor toplumumuzda.
◊ Çekimler nasıl gidiyor?
- Set çok yoğun... İlk kez günlük bir dizide oynuyorum. Her gün neredeyse
1 bölüm çekiyoruz. Çok büyük tecrübe oldu bu bana. Burası okul gibi. Bana şu saatten sonra zor gelecek hiçbir set ve senaryo olamaz diye düşünüyorum. Çünkü sürekli ezber gerektiren, çok hızlı, yorucu bir temposu olan, günlük işlere göre çok ciddi büyük çalışma prensibiyle işleyen, ciddi kuralları olan bir projede yer alıyorum.

Aşkımla değil işimle gündemde olacağım


SPORCU YÖNÜMLE
AİLEM GURUR DUYUYOR
◊ Sizi en çok sette ne mutlu eder?
- Sette beni en çok motive eden şey güleryüz ve samimiyet. Motivasyonumuz yüksek.
◊ Oyunculuk dışında aynı zamanda sporcusunuz. Bu yönünüzden de bahseder misiniz?
- Doğru, uluslararası lisanslı bir antrenörüm şu anda. Amerika kökenli şirkette hoca statüsündeyim. Bu yönümle ailem gurur duyuyor.
◊ En büyük hayaliniz nedir?
- İz bırakan kişilerin hayatını oynamak, dönem işleri, sosyal sorumluluk projeleri en büyük hayallerimin başında geliyor. Bunları elimden geldiğince gerçekleştireceğim. Özel hayatıyla değil, işleriyle gündemde olan biri olmak hedefim.
◊ Sizi en çok ne üzer?
- Yalan üzer... Annemin doğruluk üzerine kurduğu bir yönetimi var üzerimizde. Bize hep doğru olmayı, incineceğimizi bilsek bile doğruyu söylemekten kaçınmamamız gerektiğini aşıladı.
OĞLUM BENİM RUH İKİZİM
 Aynı zamanda annesiniz. Oyunculuk sektöründe evli ve çocuklu olmak bir grup kişi tarafından dezavantaj olarak görülüyor. Buna katılıyor musunuz?
- Oğlum Beran bende aşka karşılık gelen tek şey. Her gün beni yeniden tazeleyen, her gün yeni şeyler öğreten, beni şaşırtan, heyecanlandıran, her gün büyümesine tanık olduğum mucizem, ruh ikizim... Bu duyguları yaşamama sebep kişi, eşim Deniz Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Dezavantajı bence yok çünkü kardeşim Emre Erol benim diğer yarım, kolum kanadım... Kayınvalidem Süheyla Erdoğan ise en büyük destekçim. Annem Eda Erol benim hayat kaynağım, enerjim. Tüm düzenimi o sağlıyor. Bu yüzden de çocuk varken oyunculuk yapmak zor olmuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Denizde romantizm
Kostümlere 200 bin lira
Burcu öğretmen
Aslan Kral’ın muhteşem dönüşü