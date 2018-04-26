Aşk ve Mavi 63. bölüm fragmanında Faysal son hamlesini yapıyor
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan 63. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mavi, Faysal'ın evinden kaçmayı başarmış ama Faysal son hamlesini yapmamıştır. İşte, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Elmas hastaneye kaldırılan Refika'nın başında nöbet tutmaktadır. İşte, Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mavi, Faysal'ın evinden kaçmayı başarmış ama Faysal son hamlesini yapmamıştır. Elmas hastaneye kaldırılan Refika'nın başında nöbet tutmaktadır. Refika'nın iyileşip kendini ele vermesinden endişe eder. Ali, Mavi'nin hamile olduğunu ve Faysal'ın bebeği düşürtmeye çalıştığını öğrenince Faysal'la hesaplaşmak ister.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle