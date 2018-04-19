Aşk ve Mavi 62. bölüm fragmanında Faysal'ın hamlesi
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan 62. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mavi'nin Faysal'a doğrulttuğu silah boştur. Faysal önlemini almış, Mavi'nin bu hamlesini boşa çıkarmıştır. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.
Aşk ve Mavi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Faysal, zorla da olsa Mavi'yi hastaneye götürür. Testlerden Mavi'nin hamile olduğu sonucu çıkar. İşte, Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mavi'nin Faysal'a doğrulttuğu silah boştur. Faysal önlemini almış, Mavi'nin bu hamlesini boşa çıkarmıştır. Zorla da olsa Mavi'yi hastaneye götürür. Testlerden Mavi'nin hamile olduğu sonucu çıkar. Faysal bu bilgiyi Mavi'ye söylemez. Ali'ye dönmesinden korkmaktadır. Ali, tüm bunlardan habersiz Hasibe'nin de yardımıyla Mavi'yle görüşmeye çalışır. Faysal, Mavi'nin bebeğini düşürmesi için bir yol ararken Elmas'tan yardım ister. Elmas bir yandan Refika'yı ölüme iterken bir yandan da yardım etmeye karar verir.
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