Aşk Ağlatır'ın 14. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Eylül ayında televizyon hayatına giriş yapan Aşka Ağlatır dizisi, yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. İşte, Aşk Ağlatır'ın 8 Aralık 2019 tarihli 14. yeni bölümüne ilişkin ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Artık aralarında bir engel kalmadığına sevinen çift evlenmek için ilk adımı atarlar; Yusuf Ada’yu istemeye gider. Nalan’ın Mert’le olmayı denemekten başka şansı kalmamıştır. Aşkını ilan eden Rüzgar, karşılık bulamayınca, kendine hakim olamaz ve Ada’yı kaçırmaya kalkar. Yusuf, Cevdet Yalçın’la iz sürerken, herkes kaybolan Ada’nın peşine düşer.