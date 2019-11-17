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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2019 - 23:54, Son Güncelleme:

Aşk Ağlatır'ın 11.bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Aşk Ağlatır'ın 11.bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır, pazar akşamı 11.bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Aşk Ağlatır'ın son bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Aşk Ağlatır'ın 11.bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır'ın son bölümünde neler oldu? İşte, merak edilenler.

Yayın hayatına bu sezon başlayan Aşk Ağlatır, 17 Kasım Pazar akşamı izleyici ile buluştu. Dizinin bu haftaki bölümünde Nalan Yusuf ile evlenmek için yeni planlarını devreye soktu. Peki, Aşk Ağlatır'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf’u hiçbir yerde bulamayan Ada, büyük bir endişe yaşarken Yusuf’u karşısında görünce sevinçten havalara uçar. Bir anlığında ikisi de çok mutlu olurlar. Ama bu mutlulukları fazla uzun sürmez.

Nalân, Çiçek’in uyanıp konuşmasını ve kendisini ele vermesini engellemek için bir yol bulmak zorundadır. Adım attığı karanlık yollardaki ilk gecesinde vurulan Yusuf’un ortadan kaybolması üzerine Ada meraktan çılgına döner. Fırat’la birlikte Yusuf’u bulmak için büyük bir çaba sarf eder. İsmail’i ağına düşürmek üzere olan Zeynel’in, Yusuf’un yaralanmasıyla da ilgisi olduğu ortaya çıkar. Yusuf’u baygın bir şekilde bulan Cevdet hayatını kurtarır. Çiçek kendine gelir ama hafızasını kaybettiği için olanları hatırlamaz. Nalân, bu haberle havalar uçar. Bir an önce Yusuf’la evlenmek için harekete geçer. Yusuf’u hiçbir yerde bulamayan Ada, büyük bir endişe yaşarken Yusuf’u karşısında görünce sevinçten havalara uçar. Ona olan aşkını bastırmak zorunda olduğunu unutur. Bir anlığında ikisi de çok mutlu olurlar. Ama bu mutlulukları fazla uzun sürmez.

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