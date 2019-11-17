Aşk Ağlatır'ın 11.bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır, pazar akşamı 11.bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Aşk Ağlatır'ın son bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Aşk Ağlatır'ın 11.bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır'ın son bölümünde neler oldu? İşte, merak edilenler.
Yayın hayatına bu sezon başlayan Aşk Ağlatır, 17 Kasım Pazar akşamı izleyici ile buluştu. Dizinin bu haftaki bölümünde Nalan Yusuf ile evlenmek için yeni planlarını devreye soktu. Peki, Aşk Ağlatır'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yusuf’u hiçbir yerde bulamayan Ada, büyük bir endişe yaşarken Yusuf’u karşısında görünce sevinçten havalara uçar. Bir anlığında ikisi de çok mutlu olurlar. Ama bu mutlulukları fazla uzun sürmez.
Nalân, Çiçek’in uyanıp konuşmasını ve kendisini ele vermesini engellemek için bir yol bulmak zorundadır. Adım attığı karanlık yollardaki ilk gecesinde vurulan Yusuf’un ortadan kaybolması üzerine Ada meraktan çılgına döner. Fırat’la birlikte Yusuf’u bulmak için büyük bir çaba sarf eder. İsmail’i ağına düşürmek üzere olan Zeynel’in, Yusuf’un yaralanmasıyla da ilgisi olduğu ortaya çıkar. Yusuf’u baygın bir şekilde bulan Cevdet hayatını kurtarır. Çiçek kendine gelir ama hafızasını kaybettiği için olanları hatırlamaz. Nalân, bu haberle havalar uçar. Bir an önce Yusuf’la evlenmek için harekete geçer. Yusuf’u hiçbir yerde bulamayan Ada, büyük bir endişe yaşarken Yusuf’u karşısında görünce sevinçten havalara uçar. Ona olan aşkını bastırmak zorunda olduğunu unutur. Bir anlığında ikisi de çok mutlu olurlar. Ama bu mutlulukları fazla uzun sürmez.
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