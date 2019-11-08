Aşk Ağlatır'ın 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Çiçek ölümle burun buruna
Yayın hayatına bu sezon başlayan ve ilgi gören dizi Aşk Ağlatır, bu hafta 10. bölümü ile ekranlara gelecek. Aşk Ağlatır'ın yeni bölümüne dair bilgileri içerdiği fragmanına, Ada ile Rüzgar'ın yan yana görünmesi ve Yusuf'un harekete geçmesi damga vurdu. Peki, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde başka neler olacak? Rüzgar ve Ada arasında neler yaşanacak? İşte, Aşk Ağlatır'ın 10. bölüm fragmanları.
Show TV ekranlarında pazar günleri yayınlanan Aşk Ağlatır, 10 Kasım tarihinde sevenlerinin karşısına çıkacak. Aşk Ağlatır'ın geçen haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, bu hafta neler olacağı merak konusu oldu. İşte, Aşk Ağlatır'ın yeni bölüm fragmanı ve kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çiçek’in öğrendiklerini Yusuf’a söylemesine engel olmaya çalışan Nalan, onu durdurmaya çalışırken merdivenlerden düşmesine neden olur. Yusuf ve Ada, Çiçek’i bulup hayatını kurtarırlar. Hemen ameliyata alınan Çiçeğin durumunu öğrenen Sumru, Fırat ve Hikmet de hastaneye koşarlar. Diğer yandan Mert, hak etmedikleri halde sahip oldukları servetlerini kaybetmemeleri için Rüzgar’ın bir an önce Ada’ya karşı olan duygularını açıklaması ve harekete geçmesi için onu etkiler. İsmail, kendisine kurulan tuzağın farkında değildir. Ada’ya olan duygularını kendisine açıklayan Rüzgar’ın ağır sözleri sonrasında derinden sarsılan Yusuf, para kazanmak için başka bir yola karar verir. Rüzgar ise Ada’ya hissettiklerini açıklamaya hazırlanır.
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