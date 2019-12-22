Pazar dizisi Aşk Ağlatır’da final günü geldi çattı. Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı’nın başrollerini paylaştığı Aşk Ağlatır 16. Bölümüyle final yapacak. Dizide, taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor. Peki, Aşk Ağlatır neden final yapıyor? Aşk Ağlatır son bölümde neler yaşanacak?

Dizinin yapımcılarından ve oyuncuların final neden olarak bir açıklama gelmedi ancak dizinin reytingler nedeniyle final kararı aldığı tahmin ediliyor.



AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Ada’nın servetinin peşine düşen İsmail ise Erdem’in karısına ulaşmak için çıktığı yolda Hünkar’la karşılaşınca büyük bir şok yaşar. Hünkar, ona Ada’ya yaptıklarının hesabını sorar. Ada’nın sevdiklerinin zarar görmemesi için kendisinden vazgeçtiğini öğrenen Yusuf, onu Rüzgar’ın ellerinden kurtarmak için hemen harekete geçer. Yusuf ve sevdiklerinin hayatı için Rüzgar’la evlenmeyi kabul eden Ada’yı babası ile ilgili çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan Zeynep ise kocasının kendisine söz vermesine rağmen neden yeniden Özben’lerin peşine düştüğünü sorgulamaya başlar. Hünkar’ın Ada ile ilgili sırrını öğrenmeye çok yaklaşır.