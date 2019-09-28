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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2019 - 22:56, Son Güncelleme:

Aşk Ağlatır 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde neler olacak?

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Aşk Ağlatır 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde neler olacak?

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aşk Ağlatır bu hafta 4. bölümü ile yayınlanacak. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanına Rüzgar’ın, “Ada benim merhamet değil hayranlık duyduğum biri anne!” sözleri damga vurdu. Ada ise derin bir aşkla bağlandığı Yusuf’u kaybettiğinden habersizdir. Peki, Aşk Ağlatır'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı.

Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan Aşk Ağlatır 29 Eylül Pazar akşamı 4. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Küçükken anne ve babasını kaybeden bir genç kızın İstanbul'a geldikten sonra yaşadıklarını ele alan dizinin yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Aşka Ağlatır 4. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.

4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sözde; Yusuf onu terk ettiği için canına kıymaya kalkmıştır. Daha önce de böyle bir olay yaşandığı için Yusuf durumdan şüphelenmez ve içi kan ağlasa da Nalan’a hayat boyu bağlılık sözü verir. Ada ise; derin bir aşkla bağlandığı Yusuf’u kaybettiğinden habersiz, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul’a gelen Mustafa’dan kurtulmayı patronu Rüzgar sayesinde başarır. Diğer yandan, Rüzgar’ın ailesinin evinde bir yardımcı krizi yaşanmaktadır. Rüzgar’a vefa borcunu ödemek isteyen Ada; teklifi coşkuyla karşılar.

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