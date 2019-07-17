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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Aşık olmayı tavsiye etmiyorum

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Aşık olmayı tavsiye etmiyorum

Rol aldığı projelerle büyük bir hayran kitlesi edinen Burak Yörük, GQ Türkiye’nin yaz sayısı için objektif karşısına geçti. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan genç oyuncu, âşık olmayı kimseye tavsiye etmediğini söyledi.

Oyunculuğa nasıl karar verdiniz?

- Aslında 6 yaşından beri oyunculuk yapıyorum. O dönem babam ATV’de çalışıyordu ve sektördeki çevresi genişti. 6-7 yaşlarım televizyonda yayınlanan bir-iki yapımda oynayarak geçti. 14 yaşında farklı kurumlarda oyunculuk eğitimi almaya başladığım bir döneme girdim. Daha sonra üniversitede oyunculuk bölümünü seçtim. 

Dört dizi ve iki film var kariyerinizde. Sizin için hangisi daha adrenalin dolu; film mi, dizi mi?

- Üç sene önce şimdi oynadığım “4N1K” dizisine Sinan karakterini canlandıran rol arkadaşım Cihan Şimşek sayesinde dahil oldum. Önce kitap, ardından film, dizi, internet dizisi ve reklam filmi olan bir projeden bahsediyoruz. Oyuncu olarak neredeyse her sahneyi bana yaşatan bir yapımda yer alma şansım oldu ve ikisini heyecan anlamında birbirinden ayırabileceğimi zannetmiyorum.

“4N1K”da canlandırdığınız Barış karakteri ile benzerlikleriniz var mı?

- Barış’ın âşık olduğu kız dört yakın erkek arkadaşı tarafından sevilmiyor. Çocukluk travmaları yüzünden bazı durumlarda nasıl hareket edeceğini de bilmiyor. Annesi evi terk edince yerine koyacak birini arayan, bu nedenle de farklı konularda aşırı ısrarcı olabilen bir tip. Aynı zamanda karşısındaki kıza çok ince jestler de yapan bir centilmen. Benzerliğimiz benim de lisedeyken uzun bir süre basketbol oynamış olmam ve hâlâ çok sevmem. Keşke kariyerimi basketbol üzerine kursaydım dediğim zamanlar olmuyor değil.

SAKİN BİR HAYATIM VAR

Burak Yörük’ün bir günü nasıl geçiyor?

- Setimin olduğu gün başka bir şey yapmaya zamanım olmuyor. Çalışmadığım zamanlarda da sakin bir hayatım var. Spor yapıyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum, basketbol oynuyorum, YouTube için video çekiyorum...

Set yoğunluğunda sporu nasıl düzenli yapabiliyorsunuz?

- Çocukluğumdan beri sporda stratejisi ve mücadelesi olan şeyler hoşuma gidiyor. Bu yüzden boks yapıyorum, basketbol oynuyorum ve kaykay yapıyorum. Bir de yakın zamanda Muay Thai ile tanıştım ve beni çok etkiledi. İki saatlik set aram olduğu zaman bile stüdyoya gidip çalışıp geri dönüyorum.

Bir de yeni sayılabilecek bir YouTube kanalınız var...

- Ben lisedeyken şimdi video-blog denilen şeyi rap’çiler yapıyordu. MTV dönemini takip edenler hatırlayacaktır. Günlük hayatlarını kaydedip her hafta paylaşan rap’çileri takip ederken 2008’de ben de bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. O dönem yayınladığım şeyler tabii şimdi sadece benim görebileceğim bir yerde duruyor! (Gülüyor). Mart 2019’da yeniden video çekmeye başladım. Keyif aldığım şeyleri takipçilerimle paylaşıyorum.

YouTube, dizi, film... Bir de “Helal Rockstar” adı altında tişört ve kapüşonlu sweatshirt’ler tasarlıyorsunuz. Markanın arkasındaki hikaye nedir?

- Ben çocukken de arkadaşlarımla tişörtlerimizin üzerine kendi tasarımımızı yapıp bastırıyorduk. Bir arkadaşım bana “Sen gece partiliyorsun ama ne alkol alıyorsun ne de sigara kullanıyorsun. Helal rockstar!” dedi. Oradan “Helal Rockstar” terimi çok hoşuma gitti ve tişört yaptırmaya karar verdim. Bu şekilde üzerinde motto’lar olan parçaları satan başka bir arkadaşım da çok beğendi bu marka ortaya çıktı.

Aşık olmayı tavsiye etmiyorum

 ADRENALiNi ÇOK SEVMEM

Instagram hesabınızda bir mobil dedektiflik oyununda oynayacağınızı gördüm. Komiser Eray’dan ve oyundan bahsedelim mi?

- İlk kez yapıldığı için biz de tam açıklayamıyoruz. Polisiye bir mobil oyun. Oyunu oynayan her kimse aslında katili aramaya başlıyor ve oyunun içinde interaktif olarak ona yardımcı olan dedektifler var. Benim karakterim komiser Eray da bunlardan biri. İpuçları topluyorsunuz, katilin kim olabileceği konusunda tahmin yapıyorsunuz ve ilk doğru bilen olursanız yüklü bir para ödülü alıyorsunuz. Tamamen Türk yapımı bir uygulama olması beni heyecanlandırıyor. Çıkış tarihini kesinleştirmedik, halen çekim aşamasındayız. 

Adrenalin denince aklınıza ne geliyor?

- “Aşk” geliyor. Ama aşık olmayı hiç tavsiye etmiyorum. Ben adrenalini çok seven biri değilim. Sörf yapıyorum, kaykay yapıyorum, motora biniyorum ama bunları adrenalin için yapmıyorum. Hatta özellikle de şu an daha entelektüel şeylere kaymış durumdayım. Biraz büyüyorum galiba.

Hayatınızda yaptığınız, en heyecan verici şey neydi?

- Âşık olmak!

İlişkinizde, işinizde ve arkadaşlarınızlayken sizi en çok heyecanlandıran şeyler nelerdir?

- Ben çok duygusal biriyim. Duygusal olan herhangi bir şey, duygularla alınan herhangi bir karar bana arkadaşlığı gerçek hissettiriyor. İçinde bulunduğumuz sektörden dolayı uzun süren sağlam ilişkiler kurmak zorlaşıyor. Anlattığın şeyi dinlemeyecek insanlar olabiliyor çevrende. Bu yüzden beni dinleyen ve özellikle de benim dinlemek istediğim insanlarla iletişim kurmak beni çok heyecanlandırıyor.

Aşık olmayı tavsiye etmiyorum

ANNEMiN SEVGiSi 1 MiLYON HAYRANA BEDEL

◊ Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz?
- Basketbolcu olmayı isterdim.

◊ Peki ünlü olmak sizce nasıl bir şey?
- “Ünlü olunca hayatında ne değişti” diye sorduklarında annem lafa atlayıp “O zaten evde hep ünlüydü” diyor. Ailenin tek erkek çocuğu olduğum için bu konuda biraz haklı. Özür dileyerek söylüyorum ama annemin sevgisi 1 milyon hayrana bedel bir sevgi. Ünlü olmaya adapte olamadım, olmayacağım da. Adapte olduğun zaman zaten hastalanmaya mahkumsun. O kısmı benim işim, eve geldiğimde yine aynı Burak’ım. İşini iyi yapan herkes kendi işinde ünlü zaten. Bu durumdan rahatsız değilim, aksine çok da seviyorum. Ünlü olmayı bir şeyleri iyi yaptığımın işareti olarak değerlendiriyorum.

 

 

 

 

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