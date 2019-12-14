Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Zeliş gerçekleri görüyor! İşte Arka Sokaklar 536. bölüm fragmanı

Heyecan ve aksiyonun hız kesmediği Arka Sokaklar, 13 Aralık Cuma akşamı seyirci karşısına çıktı. Sevilen dizinin yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Hakan'ın başının belaya girmesiyle birçok soru işareti yeni bölüm için merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı ve kısa özeti.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kurye ve Bülent anlaşmazlık yaşarlar. Bülent, Kurye'nin gözünden düşmüştür. Kararını verir ve onu vurur. Bu sırada onları izleyen birisi daha vardır: Zeliş... Zeliş, aşı olduğu Tarık'ın (Kurye) gerçek yüzünü görmüştür artık. Kurye de, Zeliş'i fark eder. Zeliş ondan kaçmaya çalışır. Kurye, Zeliş'in peşine düşer. Zeliş, Kurye'den kaçmayı başarabilecek mi? Kurye, kendisini gören Zeliş'e zarar verecek mi?

Bahar, Hakan'ın eskort bir kızla ilişkisi olduğunu öğrenir. Hakan'ın bu ilişkisi karşısında büyük şaşkınlık yaşar. Ondan bunun hesabını sorar. Hakan ise, kendisine bu sorunun sorulmasına katlanamaz. Bahar'a sert tepki göstererek oradan uzaklaşır. Hakan, Dilek ile olan ilişkisinde nasıl bir durumun içine düşecek? Dilek'in evinde olanlar Hakan'ın başına nasıl bir bela açacak? Ekip arkadaşları ile nasıl sorunlar yaşayacaklar?