Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ekibe soruşturma! İşte Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanları
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 524. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde, Savcı Ceyda ekibin iç yüzünü öğrenmek için soruşturmaya yapmaya karar verecek. Şüphelerine devam eden savcı, ekibin içine bir muhbir sokacak. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar'ın 27 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümü yine heyecan dolu anlara sahne olacak. Her hafta izleyenleri ekran başına toplayan Arka Sokaklar'ın yayınlanan fragmanında Mesut'un operasyona dahil olması damga vurdu. İşte, Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 524. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mesut’u vuran Salih, hastanede ölü bulunur. Savcılık bu durumu incelemeye almıştır. Savcı Ceyda, Engin müdürü takibe alır. Diğer taraftan da gözü ekibin üzerindedir. Bu karmaşık durum ekibin başına nasıl dertler açacaktır? Şehirdeki bir başka olay, ekibi yeni ipuçlarına götürecek midir acaba?
Aysel, hapishanedeki mahkum kocasını ziyarete gider. Aysel hamile ve çok parasızdır. Uyuşturucudan sabıkası olan Hasan, Aysel’e zula yerini söyler ve mallarını alıp Müco’ya götürmesini ister. Malları satıp para kazanacaktır. Diğer taraftan Seray, Aysel’le birlikte sığınma evinde kalmaktadır. Seray, Aysel’den şüphelenir ve durumu Mesut’a bildirir. Müco malları bir terör örgütüne satmaya çalışmaktadır. Ekip Aysel’i kurtarmanın, Müco’yu yakalamanın ve terör örgütünün peşine düşer. Ekibi sürpriz ve çok tehlikeli olaylar beklemektedir.
Diğer yandan Mesut’un fizik tedavisi iyi gitmektedir; ancak Selin, Mesut’un ağrıkesici haplar almasından endişe duymaktadır. Acaba Mesut, eski bağımlı günlerine geri mi dönecek? Mesut, Selin’in bu endişesini Rıza Baba ile paylaşmasına çok kızar ve Selin’le arasına mesafe koyar. İkilinin arasında soğuk rüzgarlar eser.
Ezgi ve Cemal, aynı apartmanda komşu olma fikrine alışmaya başlarlar. Ezgi, Cemal’in kapısını çalar. Ezgi’ye kapıyı sürpriz biri açar.
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