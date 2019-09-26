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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
26.09.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ekibe soruşturma! İşte Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanları

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Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ekibe soruşturma! İşte Arka Sokaklar 524. bölüm fragmanları

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 524. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde, Savcı Ceyda ekibin iç yüzünü öğrenmek için soruşturmaya yapmaya karar verecek. Şüphelerine devam eden savcı, ekibin içine bir muhbir sokacak. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Arka Sokaklar'ın 27 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümü yine heyecan dolu anlara sahne olacak. Her hafta izleyenleri ekran başına toplayan Arka Sokaklar'ın yayınlanan fragmanında Mesut'un operasyona dahil olması damga vurdu. İşte, Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 524. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut’u vuran Salih, hastanede ölü bulunur. Savcılık bu durumu incelemeye almıştır. Savcı Ceyda, Engin müdürü takibe alır. Diğer taraftan da gözü ekibin üzerindedir. Bu karmaşık durum ekibin başına nasıl dertler açacaktır? Şehirdeki bir başka olay, ekibi yeni ipuçlarına götürecek midir acaba?

Aysel, hapishanedeki mahkum kocasını ziyarete gider. Aysel hamile ve çok parasızdır. Uyuşturucudan sabıkası olan Hasan, Aysel’e zula yerini söyler ve mallarını alıp Müco’ya götürmesini ister. Malları satıp para kazanacaktır. Diğer taraftan Seray, Aysel’le birlikte sığınma evinde kalmaktadır. Seray, Aysel’den şüphelenir ve durumu Mesut’a bildirir. Müco malları bir terör örgütüne satmaya çalışmaktadır. Ekip Aysel’i kurtarmanın, Müco’yu yakalamanın ve terör örgütünün peşine düşer. Ekibi sürpriz ve çok tehlikeli olaylar beklemektedir.

Diğer yandan Mesut’un fizik tedavisi iyi gitmektedir; ancak Selin, Mesut’un ağrıkesici haplar almasından endişe duymaktadır. Acaba Mesut, eski bağımlı günlerine geri mi dönecek? Mesut, Selin’in bu endişesini Rıza Baba ile paylaşmasına çok kızar ve Selin’le arasına mesafe koyar. İkilinin arasında soğuk rüzgarlar eser.

Ezgi ve Cemal, aynı apartmanda komşu olma fikrine alışmaya başlarlar. Ezgi, Cemal’in kapısını çalar. Ezgi’ye kapıyı sürpriz biri açar.

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