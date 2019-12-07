Arka Sokaklar'ın son bölümü sonrası 535. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar 6 Aralık akşamı 534. bölümü ile ekranlara damga vurdu. Uzun sezondur devam eden Arka Sokaklar'da Kurye olayı giderek çıkmaza girdi. Nefes kesen bölüm sonrası Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı ve özeti.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mesut, Kurye'nin adamını ekibin engellemesine rağmen vurarak Zeliş olayını sıkıntıya sokuyor!

Ekip, Kurye'nin elindeki Zeliş'i kurtarmak için çabalarken istenmeyen bir olay gerçekleşiyor. Kurye'nin adamı ekibin nezaretinde binadan ayrılırken Mesut onu vuruyor. Ekip şaşkın bir şekilde Mesut'u eyleminden dolayı uyarırken, onun psikolojik olarak kendinde olmadığını görüyorlar. Serboran Kırsalında yaşadıklarından dolayı psikolojik gelgitleri hem Selin, hem de ekip tarafından üzüntüyle karşılanıyor. Özellikle Selin onunla konuşmaya çalışsa da Mesut, anlamsız cevaplar ve nidalarla onu şaşkınlığa uğratıyor.

Hakan'ın yaşadığı buhran ekip tarafından fark ediliyor. Özellikle eskort Dilek ile yaşadıkları Engin Müdür tarafından büyük tepki ile karşılanıyor. Kendisine çeki düzen vermesini istediği Hakan, Dilek ile görüşmeye devam ediyor...