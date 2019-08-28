Arka Sokaklar'ın Savcı Ceyda'sı Gamze Topuz kimdir?
Arka Sokaklar dizisine Savcı Ceyda karakteri ile girecek olan Gamze Topuz, birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar dizisinin Savcı Ceyda'sı Gamze Topuz kimdir ve kaç yaşında? İşte, Savcı Ceyda hakkında merak edilenler
Arka Sokaklar dizisinde Savcı Ceyda isimli karaktere hayat veren Gamze Topuz, Kanal D ekranlarının sevilen dizisini yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isim oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın Savcı Ceyda'sı Gamze Topuz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ARKA SOKAKLAR SAVCI CEYDA KİMDİR?
8 Ekim 1983 yılında Adana’da dünyaya gelen Gamze Topuz, Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik bölümü mezunudur. Yaklaşık 10 yaşından beri ata binen Gamze Topuz hala bu hobisine devam etmektedir. Ayrıca Ümit Kantarcılar evlenmiştir.
Bu evliliğinden Elis Naz isminde bir kız çocuğu vardır. Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ile geçtiğimiz Ağustos ayında boşanmıştır.
Ekranlarda ilk olarak 2004 yılında En iyi Arkadaşım dizisinde Banu rolü ile tanıştık Gamze Topuz ile. Doktorlar dizinde de yer alan Gamze Topuz 2013 yılında Benzemez Kimse Sana yarışması ile karşımıza çıkmıştır.
Gamze Topuz filmografi
2005 yılında Beşinci Boyut Selma karakteri
2007 yılında Doktorlar Zeynep Öztürk karakteri
2009 yılında SüpüRRR Serap karakteri
2010 yılında Aşk ve Ceza Derya karakteri
2011 yılında Mavi Kelebekler Derya Latik karakteri
2013 yılında Benzemez Kimse Sana Yarışmacı
2013 yılında Güzel Çirkin Aylin karakteri
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