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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.08.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın Savcı Ceyda'sı Gamze Topuz kimdir?

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Arka Sokaklar'ın Savcı Ceyda'sı Gamze Topuz kimdir?

Arka Sokaklar dizisine Savcı Ceyda karakteri ile girecek olan Gamze Topuz, birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar dizisinin Savcı Ceyda'sı Gamze Topuz kimdir ve kaç yaşında? İşte, Savcı Ceyda hakkında merak edilenler

Arka Sokaklar dizisinde Savcı Ceyda isimli karaktere hayat veren Gamze Topuz, Kanal D ekranlarının sevilen dizisini yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isim oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın Savcı Ceyda'sı Gamze Topuz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ARKA SOKAKLAR SAVCI CEYDA KİMDİR?

8 Ekim 1983 yılında Adana’da dünyaya gelen Gamze Topuz, Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik bölümü mezunudur. Yaklaşık 10 yaşından beri ata binen Gamze Topuz hala bu hobisine devam etmektedir. Ayrıca Ümit Kantarcılar evlenmiştir.

Bu evliliğinden Elis Naz isminde bir kız çocuğu vardır. Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ile geçtiğimiz Ağustos ayında boşanmıştır.

Ekranlarda ilk olarak 2004 yılında En iyi Arkadaşım dizisinde Banu rolü ile tanıştık Gamze Topuz ile. Doktorlar dizinde de yer alan Gamze Topuz 2013 yılında Benzemez Kimse Sana yarışması ile karşımıza çıkmıştır.

Gamze Topuz filmografi

2005 yılında Beşinci Boyut Selma karakteri

2007 yılında Doktorlar Zeynep Öztürk karakteri

2009 yılında SüpüRRR Serap karakteri

2010 yılında Aşk ve Ceza Derya karakteri

2011 yılında Mavi Kelebekler Derya Latik karakteri

2013 yılında Benzemez Kimse Sana Yarışmacı

2013 yılında Güzel Çirkin Aylin karakteri

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